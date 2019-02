V Sloveniji je helikoptersko reševanje (še) brezplačno. Kaj pa v tujini?

Država nezgode: FRANCIJA Nezgoda: poškodba glave – pretres možganov Cena v EUR AKI – reševanje na smučišču 361,00 HELIKOPTER – prevoz do bolnišnice 4785,00 BOLNIŠNICA – zdravljenje 12 dni 6567,68 REŠEVALNO VOZILO - prevoz v SLO s spremstvom zdravnika 4242,25 SKUPAJ 15.955,93 * Podatki iz internih evidenc zavarovalnice

Foto: Adriatic Slovenica