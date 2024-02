V Sloveniji je levica obtežena s koalicijo

Stranka Evropske levice si je prejšnji teden izbrala Ljubljano za mesto, v katerem je izbrala vodilnega kandidata za evropske parlamentarnih volitve in potrdila manifest. Tam je bil Delov komentator Janez Markeš, ki je opravil intervju z britanskim socialističnim politikom Jeremyjem Corbynom (objavljen bo v prihodnji številki Sobotne priloge).

Projekcije kažejo, da bo stranka na volitvah dosegla približno enako število mest v parlamentu, kot jih ima zdaj. Njena sporočila, ki ga zajema slogan »Naš trenutek«, pa so po besedah Markeša prebojna.

Corbyn, ki je postal samostojni poslanec v angleškem parlamentu, potem ko ga je britanska laburistična stranka izločila iz svojih vrst, je slogan ponazoril s petimi točkami (kako priti do strehe nad glavo, zdravstveni sistem, okolje …). Gre za probleme, ki povzročajo veliko nezadovoljstvo britanske javnosti, in so vodili tudi v referendum o brexitu. To nezadovoljstvo verjetno ne bo vplivalo na dvig odstotka ljudi, ki bodo glasovali za levico, sami vsebina programov pa bo, tudi v Sloveniji, meni Markeš.

Slovenija je na prejšnjih evropskih volitvah imela eno najnižjih volilnih udeležb med članicami EU. Ali Žerdin se je vprašal, ali pri nas sploh imamo predstavo, zakaj je ta dogodek pomemben. Markeš meni, da je nimamo. »Levica od tega verjetno ne bo profitirala, je pa naredila zelo modro potezo, da je prepričala Evropsko levico, da kongres organizira v Sloveniji. Gre za sporočila. Sejejo to, kar bodo mogoče želi čez 10, 15 let.«

FOTO: Voranc Vogel

Evropska levica se je po besedah Markeša začela zgledovati po Avstriji, kjer se je tamkajšnja levica rekrutirala iz komunistične partije. »Njen spitzenkandidat, Avstrijec Walter Baier, je levico pripeljal iz pozicij, ki so radikalne, v stranko, ki ne popušča neoliberalnim trendom.« Povedano drugače: »Levica gre popolnoma stran od Blairove formule tretje poti in se usmerja na temeljne principe, ki jih ljudje razumejo: stanovanjsko problematiko, okolje, javni zdravstveni sistemi, dostopnost, blaginja.« Zavzema se za to, »da se bodo ljudje v svoji koži dobro počutili in s svojim delom dobro zaslužili, ne pa samo delali za kapital.« Žal pa se bo mnenju Markeša to ne bo odražalo v rezultatih na evropskih volitvah.

V Sloveniji je levica obtežena s koalicijo, ki je »najmanj zmerno liberalna, precej konceptualna – stalno jo je treba opominjati, zakaj je bila izvoljena –, in levica v očeh lastnega članstva preveč popušča,« meni Markeš. Konflikt med Miho Kordišem in ostalimi člani stranke je po Markeševo v veliki meri pogojen s Kordiševo radikalnostjo v principih. Jeremy Corbyn je na vprašanje, ali naj se levice v državah EU prilagajajo sodobnim ekonomističnim trendom in na ta način sodelujejo pri političnem odločanju, ali naj se držijo svojih načel, izstrelil kot iz topa: držijo naj se svojih načel.