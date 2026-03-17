V Sloveniji je potrebna celostna paliativna oskrba

Javni zavod Hospic Slovenija, ki bi po vzoru edine tovrstne hiše Ljubhospica v Ljubljani omogočil oblikovanje hospicev v vsaki slovenski zdravstveni regiji, mora postati komplementarni del sodobnega sistema paliativne oskrbe ter stabilen in trajen del javne infrastrukture paliativne oskrbe, ki zagotavlja dostojanstveno spremljanje človeka ob koncu življenja ter podporo njegovim bližnjim, so se strinjali strokovnjaki in razpravljavci na posvetu in okrogli mizi o izhodiščih za vzpostavitev nacionalne mreže stacionarnih hospicev v Sloveniji, ki sta ju organizirala državni svet in hiša Ljubhospic.

V Sloveniji imamo že od leta 2010 državni program paliativne oskrbe, iz njegovega besedila pa so izginili hospici. Posebna zdravstvena skupina na ministrstvu za zdravje pripravlja nov državni program, v katerega naj bi bili umeščeni tudi hospici.