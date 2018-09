V Sloveniji jih je 30, zdaj nas pikajo predvsem tigrasti  

Ta teden so pri dveh poginulih kosih, najdenih v Ljubljani, potrdili prisotnost virusa usutu, ki sodi v rod Flavivirus, v katerega spada tudi virus Zahodnega Nila . Bolezen se je v zadnjih letih pojavila tudi v Evropi, prenašajo jo okuženi komarji.Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je možnost širjenja virusa Zahodnega Nila za zdaj majhna. Vsaj, če gre sklepati na dosedanjih izkušnjah iz drugih evropskih držav. Populacije komarjev v Sloveniji ne spremljamo na sistematični ravni, prav tako ne, kolikšen je delež okuženih.s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Primorskem je populacijo za potrebe svojega doktorskega dela spremljala leta 2013 in 2015. Zdaj je v teku raziskava, ki je sicer zajela del vzorca komarjev, a le na izbranih lokacijah. Rezultati še niso znani.V Sloveniji sicer živi okoli 30 vrst komarjev, večina – 27 – je domorodnih. Čeprav je september, nič ne kaže, da se njihovo število manjša, nasprotno, kot pojasnjuje Katja Kalan je sezona tigrastih komarjev očitno na vrhuncu. »Zdaj imajo idealne pogoje. Toplo je, bilo je nekaj padavin.«Po svetu so doslej popisali več kot 3500 vrst komarjev, samo deset odstotkov se prehranjuje tudi s človeško krvjo. Razlikujejo se tudi na podlagi tega, kod odlagajo jajčeca, ali so aktivni ponoči ali podnevi … Na pogled bi jih nepoznavalsko oko težko ločilo med seboj. »Verjamem, da večina prepozna tigrastega komarja, a se v Sloveniji zdaj pojavlja japonski komar, ki je podoben tigrastemu.«Sezona komarjev se začne junija, julija, konča se konec septembra, lahko tudi pozneje. A nanje ne vpliva le temperatura, ampak tudi dolžina dneva. Odrasli primerki začnejo odlagati jajčeca za naslednjo sezono, ko se dan skrajša na 13 do 14 ur. In kakšen vpliv na njihovo število imajo izjemno nizke zimske temperature? Katja Kalan pojasnjuje, da razmeroma majhne. To pomeni le, da bo njihovo število sprva manjše, ob koncu sezone pa razlike skorajda ne bo več.Kaj je tisto, kar jih najbolj privlači? »Ko iščejo gostitelja, se komarji načeloma orientirajo po količini izdihanega dioksida. Bolj jih tako privlačijo nosečnice, športni ljudje, tisti, ki so bolj preznojeni. Pomemben je tudi vonj človeka, raje naj bi imeli ženske … Ni pa vedno tako.«