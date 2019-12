V Sloveniji letos 44 zabeleženih primerov ošpic, pri eni osebi še čakajo na izvid

Dva izbruha ob koncu leta

FOTO: AFP

Letošnje leto so v Sloveniji zaznamovale tudi ošpice in mnogo besed o nujnosti cepljenj. V Nacionalnem inštitutu za javno zdravstvo (NIJZ) so ob njegovem izteku potegnili črto tudi pod letošnjo statistiko ošpic.Skupno je NIJZ v letošnjem letu zabeležil 44 primerov ošpic pri naših prebivalcih in dva pri tujcih. Med prijavljenimi primeri je sedem otrok, pet jih je mlajših od 5 let in dva med 5 in 15 leti starosti, štirje bolniki so iz starostne skupine med 15 in 24 leti, ostali so odrasli, stari med 25 in 54 let.Deloma je šlo za vnesene primere ter nekaj sekundarnih (10) in terciarnih primerov (15), pa tudi za en kvartarni primer. Med zbolelimi jih je bilo 9 cepljenih z dvema odmerkoma, dva z enim odmerkom, 9 je bilo necepljenih, za ostale zbolele pa ni podatkov o cepljenju. Od zbolelih otrok nobeden ni bil cepljen proti ošpicam. Običajno je pri osebah, ki kljub cepljenju zbolijo, potek bolezni lažji in verjetnost za zaplete manjša.Več kot polovico vseh primerov so zabeležili v zadnjih dveh mesecih leta. V novembru in decembru so obravnavali dva, predvidoma nepovezana izbruha ošpic. Zabeležili so 26 zbolelih z ošpicami. V štirih primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli.Prvi primer je bil vnesen iz tujine (1), od njega se je bolezen prenesla še na 6 oseb (sekundarni primeri), od enega sekundarnega primera še na 13 oseb (terciarni primeri), od enega terciarnega predvidoma še na eno osebo (kvartarni primer), v enem primeru pa gre le za verjetno povezavo s tem izbruhom.V drugem izbruhu, ki ga je obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe (indeksni primer in dva sekundarna primera). Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic, za katerega ni znan vir okužbe.Kot poroča STA, na infekcijski kliniki UKC Ljubljana v zadnjem tednu niso obravnavali novih primerov. Je pa na kliniki ena oseba z ošpicami že več kot teden dni hospitalizirana in hudo bolna. V Zdravstvenem domu Škofja Loka pri eni osebi še čakajo na izvid.Direktor Zdravstvenega doma Škofja Lokaje pojasnil, da so imeli zadnji primer ošpic 23. decembra. Po tem je bilo nekaj sumov na ošpice, ki so bili do sedaj ovrženi, v ponedeljek so eni osebi vzeli kužnino. Ali ima ošpice, še ni znano, ker čakajo na izvid, je dodal.