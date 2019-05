V Sloveniji letos porast mišje mrzlice

Kako prepoznati bolezen?

Kako se ubranimo?

Ker se hantavirus , ki povzroča mišjo mrzlico, prenaša z vdihavanjem izločkov glodavcev, je pomemben ukrep preprečevanja bolezni predvsem zatiranje glodavcev oziroma deratizacija, zapišejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.



Pomembne so tudi splošna in osebna higiena ter higiena okolja in prostorov. Zelo pomembno je umivanje rok, po vsakem opravilu, pri katerem pridemo v stik z zemljo ali prahom, predvsem v naravi. V domačem okolju pa poskrbimo, da glodavcem preprečimo dostop v hišo.



Poskrbimo za varno odstranjevanje odpadkov hrane, da ne privabljamo glodavcev, živila in pijačo hranimo v zaprtih posodah, da preprečimo morebitne okužbe. Izvajamo redno deratizacijo.

Zakaj je mrzlica mišja?

V Sloveniji je vse več primerov mišje mrzlice – hemoragične mrzlice z renalnim sindromom, znane tudi kot HMRS –, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gre za akutno nalezljivo bolezen, ki jo povzročajo virusi, imenovani hantavirusi. Na inštitutu so do 16. maja zaznali 75 primerov, in sicer pri 59 moških in 16 ženskah, največ v jugo-vzhodni Sloveniji.Mišja mrzlica, ki so jo v Sloveniji prvič diagnosticirali leta 1954, pri lažji obliki nima posebnih posledic, v določenih primerih pa je smrtna, je zapisalaz NIJZ. Cepiva proti tej bolezni za zdaj še ni.Pojavlja se zlasti na Dolenjskem in v Prekmurju, vsako leto kot posamični primeri, ciklično pa tudi kot izbruh. Porast mišje mrzlice so na NIJZ evidentirali leta 2008, ko je v vsem letu zbolelo 45 oseb, leta 2012, ko je zbolelo 185 oseb, ter predlanskim, ko je zbolelo 76 ljudi.Čas od okužbe do nastanka znakov bolezni je običajno od dva do štiri tedne, lahko pa vse od nekaj dni do dveh mesecev, pojasnjujejo na NIJZ. Bolezen poteka v več fazah, znaki so deloma odvisni tudi od vrste virusa, ki je okužbo povzročil. V prvi fazi, ki traja nekaj dni, so prisotni predvsem visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu. Pojavijo se bolečine pri gibanju očesnih zrkel, očesne veznice so močno pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil opečen po sončenju. Pri lažji obliki se v tej fazi obolenje tudi konča in temu sledi ozdravljenje brez posledic.V težkih primerih bolezni, po nekaj dnevih visoke vročine nastopi faza, ko nenadoma pade krvni tlak. Bolnik postane nemiren, pojavijo se motnje zavesti, krči, krvavitve v koži in sluznicah. Temu sledi obdobje, v katerem prevladujejo znaki odpovedi ledvic (skromno izločanje urina, prisotnost beljakovin in krvi v urinu). V tem obdobju je tudi velika nagnjenost h krvavitvam. To obdobje traja nekaj dni, lahko pa v tej fazi bolnik tudi umre. Smrtnost bolezni je od pet- do 15-odstotna. Pojav povečanega izločanja seča oznanja obdobje okrevanja, ki lahko traja več tednov ali mesecev. Cepiva proti tej bolezni za zdaj še ni na voljo.Virus kroži v naravnih žariščih predvsem med glodavci, kot so miši, voluharji in podgane, ki so njegovi kronični nosilci. Povečano število obolenj je običajno povezano s povečanim številom glodavcev. Ljudje so naključni gostitelji virusa. Bolezen se z glodavca na človeka prenese preko vdihavanja virusov, ki se nahajajo v delcih izločkov glodavcev (seč, iztrebki, slina). S temi izločki se okužijo hrana, voda in okolje. Bolezen se s človeka na človeka ne prenaša.Bolezen se običajno pojavlja od pomladi do jeseni. Pogosto je povezana z opravili na vrtu, polju, dejavnostmi v naravi – taborjenjem, kopanjem, zlasti na divjih kopališčih, rekreacijo in čiščenjem mest, kjer so vidni sledovi in/ali iztrebki glodavcev (pospravljanje podstrešij, kleti). Pogosteje se pojavlja na podeželju, možna je pa tudi v mestih, kjer glodavci z iztrebki onesnažijo predmete in hrano v kleteh, skladiščih.