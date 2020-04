Aktualno dogajanje glede novega koronavirusa doma in po svetu spremljamo: TUKAJ

18. aprila je bilo potrjenih 13 novih primerov okužbe s sars-cov-2, opravili pa so 685 testov. Število na novo potrjenih okužb je bilo v soboto enako kot v petek, prav tako število umrlih – včeraj so preminule so štiri okužene osebe, so sporočili z vlade RS.Hospitaliziranih je 90 oseb, od tega jih 26 potrebuje zdravljenje na intenzivni negi.