V Sloveniji potrjena dva nova primera okužbe z virusom Zahodnega Nila

Letos intenzivna sezona, visoko število obolelih v Evropi

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so minuli teden prejeli dve novi prijavi okužbe z virusom Zahodnega Nila . Kot je zapisano na spletnih straneh inštituta, sta se obolela najverjetneje okužila v pomurski oz. savinjski regiji. Obe zboleli osebi so zdravili v bolnišnici in odpustili v izboljšanem stanju v domačo oskrbo.NIJZ je do sedaj v letošnji sezoni zabeležil skupaj tri bolnike, okužene z virusom Zahodnega Nila. V Laboratoriju za diagnostiko zoonoz in laboratoriju WHO, inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete v Ljubljani so v letošnji sezoni testirali že več kot 50 bolnikov na okužbo z virusom Zahodnega Nila. Pri vseh, razen pri omenjenih treh bolnikih, so okužbo izključili.NIJZ sodeluje z ostalimi inštitucijami, predvsem z Zavodom za transfuzijsko medicino, Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, veterinarsko stroko in ostalimi relevantimi deležniki z namenom, da se zagotavlja varna preskrba s krvjo, zagotavljajo.Kot so zapisali, redno spremljajo podatke ostalih evropskih držav, posebno sosednjih držav. Letošnja sezona je intenzivna, kar potrjuje visoko število obolelih v Evropi. Pojav zbolelih v Sloveniji je v skladu s pričakovanji, saj se okužbe z virusom Zahodnega Nila pojavljajo v regijah, ki mejijo na Slovenijo.