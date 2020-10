FOTO:V Sloveniji rekordnih 238 okužb

Število novookuženih po starostnih skupinah



Največ okužb so v četrtek potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, in sicer 51. Med starimi od 45 do 54 let so potrdili 43 okužb, po 38 primerov pa so našteli v starostnih skupina od 25 do 34 let in od 55 do 64 let. Po številu okužb sledi starostna skupina mladih od 15. do 24. leta z 28 potrjenimi primeri. 12 novih primerov so potrdili v skupini od 65 do 74 let, deset med starimi od 75 do 84 let in devet med starejšimi od 85 let. Med malčki do 4. leta starosti so potrdili dve okužbi, sedem pa med otroki od petega do 15. leta. STA

Vlada Rs je na twitterju sporočila, da so v Sloveniji v četrtek potrdili 238 novookuženih, opravili pa so 3281 testov. V bolnišnicah se zdravi 86 okuženih oseb, zdravljenje na intenzivni negi pa potrebuje 15 oseb (devet oseb diha s pomočjo ventilatorja). V četrtek sta umrli dve osebi s covidom-19, skupno doslej več kot 150.Rekordno število novookuženih prihaja po torku, ko so v Sloveniji prvič našteli preko dvesto okužb. Trenutno je v Sloveniji 1908 aktivno okuženih oseb. O aktualnem dogajanju glede širjenja novega koronavirusa na novinarski konferenci govorita vladni govorecin minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiDelež pozitivnih testov je ta teden povprečno 6-odstoten, danes pa je bil 7,25-odstoten, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec Kacin in opozoril, da če se bo trend hospitalizacij nadaljeval, bodo slovenske bolnišnice s covid oddelki kmalu polne tako kot spomladi. Vedno več je okužb med zdravstvenimi delavci, učitelji in učenci. V zadnjih dveh tednih je število okuženih preseglo 60 oseb na 100.000 prebivalcev, incidenca okuženih pa se v zadnjih 70 dneh nepretrgoma veča v celotni Uniji.»Razmere so resne, niso pa dramatične,« je povedal minister Cigler Kralj. Okužbe se še vedno pojavljajo v socialnovarstvenih zavodih. V Črni na Koroškem, kjer se je nedavno virus hitro razširil v tamkajšnjem centru za usposabljanje, delo in varstvo, se stanje stabilizira. Okuženih je 58 uporabnikov (sedem novih), 20 zaposlenih in dve prostovoljki.Okužbe se še vedno pojavljajo tudi v domovih sta starejše. V Domu starejših Rakičan je okuženih šest zaposlenih, ki so v karanteni, in 13 stanovalcev. Trije oboleli so bili preseljeni v (sicer oddaljeno) Novo Gorico zaradi zapolnjenosti covid oddelka v Ljubljani in Mariboru. V Domu Danice Vogrinec Maribor se število novih okužb po ministrovih besedah ne viša.