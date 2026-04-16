V Sloveniji so padli vsi obrambni zidovi pred populizmom

Gost podkasta Moč politike je bil nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Govorili smo o izvolitvi novega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, kar sproža burne odzive. Govorili smo tudi o povolilnem oblikovanju koalicij, pri čemer se vse jasneje izrisuje četrta vlada Janeza Janše.

Vas je presenetilo, da je Janez Janša pripravljen za četrto vlado požreti tudi to, da njegova stranka da podporo Zoranu Stevanoviću, ki so ga strankarski mediji SDS in vplivni člani te stranke še pred kratkim označevali za srbskega mafijca, marioneto globoke države in klona Levice?

Nisem si mislil, da naša politika lahko pade tako nizko. To bi bilo nekaj podobnega, kot da bi v nemškem parlamentu dali mesto predsednika parlamenta Alternativi za Nemčijo (AfD). Merklova je raje pomislila na Levico – čeprav ima Levica stare komuniste iz Nemške demokratične republike vključene v svojo strukturo – kot na AfD. AfD je nekaj, o čemer se ne razpravlja.

Seveda ne moreš zanikati dejstva, da so takšni poslanci, kot je Stevanović, izvoljeni, ampak ne daješ jim vplivnega položaja. Torej, taka oseba naj bi integrirala poglede vseh, torej šla čez svojo stranko. Tak naj bi bil predsednik parlamenta, ki mednarodno predstavlja državo. Izvolitev Stevanovića je odgovornost tistih, ki so ga izvolili.

Pomeni izvolitev Stevanovića to, da so v Sloveniji popustili vsi obrambni zidovi pred prodorom populizma in šovinizma v parlament? Podobnega politika, kot je Stevanović, torej prvaka SNS Zmaga Jelinčiča, je politični razred nekako znal držati na distanci. Kaj pa zdaj? Je to najnižja točka slovenske politike?

Lahko bi rekel da. V primerjavi s tistim, kar je Jelinčič počel s svojo stranko, je bistvena razlika. Jelinčič se tudi nikoli ne bi izpostavil na tak način, da bi hotel biti jeziček na tehtnici. Po drugi strani pa je tudi res, da ko je enkrat v razmerjih sil, kakršna so zdaj, postavljen takšen predsednik parlamenta, ga bo zelo težko zamenjati. Za zamenjavo je potrebno 46 glasov, ki so aktivno proti. Dovolj je, da drugi ne glasujejo.

Za favorita je veljal vodja poslanske skupine Nove Slovenije Janez Cigler Kralj, ki je bil med 48 poslanci potencialne desne koalicije verjetno edini, ki je bil širše spremenljiv, da bi zasedel položaj. Kako si razlagate, da v NSi niso bili aktivnejši pri promociji svojega kandidata?

Dolžina govora novega predsednika državnega zbora po tem, ko je bil izvoljen, in njegova vsebina mi povesta, da so bili za to akcijo dogovorjeni že zelo dolgo.

Kako kot strokovnjak za mednarodno politiko komentirate Stevanovićevo napoved, da bo kmalu obiskal Moskvo, ter napoved referenduma za izstop iz Nata in Svetovne zdravstvene organizacije? To so tektonski premiki.

To je to, zaradi česar se tako skrajnih politikov običajno ne postavlja na takšna mesta v urejenih demokracijah. Glede zunanjih zadev – parlament ni toliko samostojen, da bi se predsednik lahko sam povabil nekam, še posebno pa ne v Moskvo.

Resnica je ideološko in programsko kompatibilna z drugimi strankami desnice, še posebno pri zdravstvu in davkih. Je morda zunanja politika, glede katere ima Stevanović diametralno nasprotna stališča od SDS, področje, na katerem bi lahko najbolj počilo med SDS in Resnico?

Ja, ampak hkrati je Stevanović tudi v položaju, ko lahko najmanj vpliva na celotno zadevo. Parlament bistvenega obrata zunanje politike ne more izsiliti ne skozi odbore ne skozi parlamentarne razprave. Lahko se vpije v to smer, a se ne zgodi nič.

Koliko je pravno, moralno in politično kontaminiran Janez Janša zaradi dokazanega sodelovanja z izraelskimi obveščevalci iz podjetja Black Cube?

S pravnega vidika ne vem, ker je treba postopke šele izpeljati. Z moralnega vidika pa domnevam, da je. Bil pa sem nesrečen, ker nismo izpeljali tistega, kar bi lahko glede na položaj, pravni ugled in načelnost Slovenije. Dve leti smo govorili, da se bomo pridružili tožbi Južne Afrike, pa se na koncu nismo.

So vas dokazi, ki jih je predstavila Sova, prepričali, da je šlo za zunanje vmešavanje v demokratični volilni proces v Sloveniji?

Dovolj indicev je, da bi zunanjega opazovalca, kot sem sam, prepričalo, da se je nekaj zgodilo, kar se ne bi smelo. Od tam naprej pa bodo morali zadeve izpeljati organi pregona. Bo pa zadeva najverjetneje težje raziskana, če bo ostala ta vlada ali če bo druga vlada. In jasno je, katera vlada bo takoj zamenjala notranjega ministra, šefa Sove in šefa policije.

Kaj bi svetovali predsednici republike, ki ima v prvi fazi diskrecijsko pravico, da podeli mandatarstvo, v kontekstu afere Black Cube ter domnevne vpletenosti stranke in predsednika SDS, ki je potencialni kandidat za mandatarja?

Vsekakor, da naj hiti počasi, kar pomeni, da počaka na to, da ji kdo dejansko prinese teh 46 podpisov. Kar pa bo najverjetneje tudi fizično težko izvedljivo, če se bodo akterji – čeprav jim je težko karkoli verjeti – držali tistega, kar so do zdaj govorili.

Gibanje Svoboda je glede na volitve leta 2022 izgubilo 12 mandatov. So torej letošnje volitve poraz leve sredine?

Gibanje Svoboda ni edini del leve sredine. Za Levico lahko rečemo, da je padla za Svobodo, za SD pa ne.

Milan Brglez izpostavlja, da je izvolitev Zorana Stevanovića odgovornost tistih, ki so ga izvolili. FOTO: Marko Feist

Omenili ste, da je stranka Levica, ki je dala vladi barvo, vonj in okus, padla za Gibanjem Svoboda. Ampak na to interpretacijo so posebno alergični v stranki SD.

Ja, zaradi tega, ker gre za rivalstvo. Tisto, kar se je objektivno zgodilo, je, da se stranka z imenom Socialna demokracija v času volilne bitke odpoveduje svojim vrednotam in posluša šefa. In na drugi strani imate nekoga, ki je bil zunajsistemska stranka, pa se je s tem, ko je zdaj sodeloval v vladi, pač obrusil in postal nekaj, kar je v Evropi povsem pravilno razumljeno kot socialnodemokratsko.

Govorili ste o potrebi po povezovanju levosredinskih sil. Zakaj ni nobenega resnega razmisleka o povezovanju ter združevanju SD in Levice?

Zmaga Matjaža Hana na prejšnjem kongresu stranke je jasno zacementirala, da se je nemogoče povezovati. Še vedno pa si nikakor ne bi znal predstavljati, da bi iz povezovanja nastala ena stranka ali kakorkoli podobnega. Možno in smiselno pa bi bilo povezovanje levih, če bi hoteli biti močnejši partner tudi z liberalci v neki prihodnji sredinsko-levi vladi.

SD je na volitve popeljal vaš protikandidat na strankarskih volitvah Matjaž Han. Stranka je na zadnjih nekaj volitvah kot izgovor za svoj neuspeh oziroma relativni neuspeh navajala nenaden vzpon strank novih obrazov, ki da so ji odžirali glasove. Tokrat na volitvah novega obraza ni bilo. Kaj je šlo narobe, da SD ni uspelo iztržiti boljšega rezultata?

Predvsem to, da je ostala pri starejšem elektoratu, ki ga vleče še iz prejšnjega sistema. In dokler so ti živi, potem ta elektorat obstaja. Pri tem, da bi ji uspelo novačiti nove volivce, pa ji ne uspe narediti pametnega preboja. SD se tudi ne uspe postaviti na strateško mesto nekoga, za koga moraš glasovati, ker nimaš drugega na izbiro. Edinkrat, ko ji je bilo to dano, je bilo ravno v času Boruta Pahorja, ko so volivci glasovali za SD taktično. Brez taktičnih glasov je zelo težko zmagati na levi sredini, če vsi tekmujejo s polno močjo.

Koliko možnosti pripisujete Robertu Golobu, da sestavi koalicijo?

Ne more s tega vlaka, ne da bi poskušal zadevo voditi naprej s tistimi, ki se še hočejo pogovarjati. Jasno je, da bi v primeru oblikovanja koalicijske pogodbe morala ta biti zelo dolga v primerjavi s prejšnjimi. Ne zgolj črka na papirju, ampak v bistvu z zelo jasnimi pogoji, s katerimi bi se takšna pogodba lahko izpeljala.

Kaj bi se dogajalo z levo sredino v opoziciji? Robert Golob napoveduje možnost, da bi lahko igral vlogo liderja opozicije, če mu ne uspe sestaviti vlade. Kako bi se znašel v tej vlogi?

Tako Levica kot SD sta že bili v opoziciji. Gibanje Svoboda te izkušnje še nima. Sodelovanje vseh bo ključno. Če Golob čez pol leta zapusti stranko, bo vprašanje, kaj je tisto kohezivno tkivo, ki bi jo držalo skupaj. Manj kot bo opozicija razdrobljena, več bo lahko naredila, sploh v parlamentu, kjer bo štel vsak glas pri vsakem glasovanju.

Če bo Janši uspelo sestaviti četrto vlado, ki bo, kot kaže, manjšinska, menite, da jo bo sposoben z disciplino in podrejanjem voditi skozi celoten štiriletni mandat?

Domnevam, da se bodo drugi akterji v koaliciji kar malo izgubili in se bo pojavila dinamika Janša – Stevanović. S postopkovnimi možnostmi, ki jih ima Stevanović, Janšo lahko celo zamenja. Janša pa nima ali pa bo zelo težko imel možnost, da zamenja Stevanovića.