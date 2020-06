V Sloveniji v soboto en primer okužbe z novim koronavirusom

Ključni poudarki: V Sloveniji v soboto en nov primer

V Španiji odpravili izredne razmere





12.30 En nov primer

12.20 Španija odpravila izredne razmere zaradi epidemije covida-19

12.15 Meja z Avstrijo

12.00 Zaradi novega koronavirusa umrla iraška nogometna legenda

V Sloveniji so v soboto opravili 758 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, je danes vlada sporočila prek twitterja. V bolnišnici zdravijo šest bolnikov s covidom-19, eden potrebuje intenzivno nego. Po podatkih spletne strani covid-19 sledilnik so okužbo potrdili v Velenju. V soboto niso zabeležili smrti zaradi covida-19. V Sloveniji je sicer zaradi covida-19 doslej umrlo 109 ljudi. V Sloveniji so doslej opravili 92.008 testov na okužbo z novim koronavirusom, število vseh pozitivnih doslej pa znaša 1520. STAŠpanija je danes odpravila izredne razmere, ki so jih v državi uvedli zaradi epidemije covida-19. Španci se lahko tako prvič po 14 tednih znova prosto gibljejo po državi. Od polnoči so tudi odprli meje za državljane EU, razen iz Portugalske, s katero naj bi mejo oprli 1. julija. Španska vlada je v soboto naznanila, da potnikom iz držav EU kot tudi iz schengenskih držav ob prihodu ne bo več treba v 14-dnevno karanteno. Danes je tako že stekel čezmejni promet med Španijo in Francijo.Španija je z več kot 245.000 okuženimi in več kot 28.000 smrtnimi žrtvami med najbolj prizadetimi državami v Evropi v pandemiji nove koronavirusne bolezni 19. Število okuženih in mrtvih se je medtem močno znižalo. Še posebej prizadeti sta bili glavno mesto Madrid in katalonska prestolnica Barcelona. Tam so tudi dlje časa kot drugod v državi ostali v veljavi omejevalni ukrepi. STAAvstrijski zunanji ministerse bo v ponedeljek v Ljubljani mudil na prvem bilateralnem srečanju z zunanjim ministrom. Ministra bosta govorila o sproščanju omejitev na mejah in evropskih temah, med drugim o migracijah in razmerah na Zahodnem Balkanu.Ministra sta v času pandemije covida-19 že opravila več virtualnih pogovorov, prvič pa sta se v živo srečala v torek na Dunaju, ko je Schallenberg gostil zunanje ministre Slovenije, Češke, Slovaške in Madžarske. Že prejšnji teden je bila v ospredju večstranskega srečanja odprava omejitev na mejah, ki so jih vzpostavili ob izbruhu koronavirusa, ter nadaljnje sodelovanje.Odpiranje meje med Avstrijo in Slovenijo je bilo še nedavno v ospredju pozornosti. Čeprav sta državi tudi v času epidemije dovoljevali dnevne migracije zaposlenih onkraj meje, pa je bilo bolj zapleteno za druge državljane. Kljub dobri epidemiološki sliki v Sloveniji je bila Avstrija zadržana do sproščanja omejitev. Medtem ko so z Dunaja napovedovali rahljanje omejitev na mejah z Nemčijo, Švico, Češko, Slovaško in Madžarsko, Slovenija ni prejemala nobenih pozitivnih signalov in je bila skoraj izenačena z Italijo, ki je ena od najhuje prizadetih držav v pandemiji covida-19. Do tega je bila v intervjuju za avstrijski časnik Kleine Zeitung kritična slovenska veleposlanica na Dunaju Ksenija Škrilec. Glavni govorec MZZ Aleksander Geržina pa je ugibal, da verjetno želi Avstrija svojim državljanom preprečiti dopust ob Jadranskem morju. Avstrija je naposled le odprla meje za slovenske državljane v začetku junija, dan kasneje je z enako potezo sledila Slovenija. Iraška nogometna legenda Ahmed Radhi je umrl zaradi zapletov , povezanih z boleznijo novega koronavirusa, za katero je zbolel prejšnji teden, je sporočilo iraško ministrstvo za zdravje. Preminil je le nekaj ur pred načrtovanim poletom in zdravljenjem v Jordanijo. Trenutni selektor iraške reprezentance je Slovenec