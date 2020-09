V Sloveniji včeraj vsaj 134 okužb

Ključni poudarki Po svetu prek 30 milijonov okužb.

V Sloveniji včeraj prek 130 okužb.

6.55 Število okuženih v svetu preseglo 30 milijonov

6.45 Nov rekord v Sloveniji

6.30 Število hospitaliziranih vztrajno raste

Število ljudi, ki so se doslej okužili z novim koronavirusom, je v četrtek preseglo 30 milijonov, kažejo podatki tako ameriške univerze Johnsa Hopkinsa kot francoske tiskovne agencije AFP. Zaradi covida-19 je umrlo več kot 943.000 ljudi.Po neuradnih, a zanesljivih podatkih imamo v Sloveniji nov rekord po številu okuženih v enem dnevu. Včeraj do polnoči so jih odkrili 134. Ker vseh testov še niso preučili, bo število okuženih za četrtek verjetno še več. Ta številka je sicer pričakovana, saj imamo preko tisoč aktivnih okužb, v prihodnjih dneh bo morda število okuženih na posamezen dan še višje.Včeraj se je v intenzivnih enotah zdravilo enajst bolnikov s covidom-19, na navadnih oddelkih pa 62. Število hospitaliziranih vztrajno raste, vladni govorecje pred dnevi dejal, da ležišč zmanjkuje, zato bo treba reorganizirati delo v bolnišnicah. Med prvim in zdaj intenzivnim drugim valom so minili trije meseci, zato nas je zanimalo, zakaj v času priprav na jesen, ko smo slutili, da nas ne čaka nič dobrega, niso pripravili posebne bolnišnice za zdravljenje covida-19.