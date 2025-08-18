  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    V Sloveniji je vsako leto okoli 2000 potresov. Koliko jih čutimo?

    Strokovnjak dr. Gregor Rajh pojasnjuje, kako pogosto se tresejo tla pod našimi nogami, katera območja so najbolj ogrožena in kaj nas uči zgodovina.
    Agencija za okolje (ARSO) skoraj vsak dan poroča o šibkih potresnih sunkih, ki jih zaznajo instrumenti državne mreže potresnih opazovalnic. FOTO: Antara Foto/Reuters
    Galerija
    Agencija za okolje (ARSO) skoraj vsak dan poroča o šibkih potresnih sunkih, ki jih zaznajo instrumenti državne mreže potresnih opazovalnic. FOTO: Antara Foto/Reuters
    Žan Urbanija
    18. 8. 2025 | 16:02
    18. 8. 2025 | 16:02
    4:50
    A+A-

    Tla se tresejo skoraj vsak dan, a večine potresov ne občutimo. Agencija za okolje (ARSO) skoraj vsak dan poroča o šibkih potresnih sunkih, ki jih zaznajo instrumenti državne mreže potresnih opazovalnic.  Ne glede na to živimo na zmerno potresno nevarnem območju, na katerem so se v preteklosti že dogajali uničujoči potresi

    Vodja sektorja za seizmologijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Gregor Rajh je pojasnil, kako pogosto se tresejo tla pod našimi nogami, katera območja so najbolj ogrožena in kaj nas uči zgodovina. »Na leto v Sloveniji naštejemo okrog dva tisoč potresov,« je poudaril. »Večina teh je šibkih, z magnitudo pod 1,0. Ljudje občutijo približno vsakega desetega, o čemer nas obvestijo prek spletnih vprašalnikov

    Vodja sektorja za seizmologijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dr. Gregor Rajh. FOTO: Rok Rakun
    Vodja sektorja za seizmologijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dr. Gregor Rajh. FOTO: Rok Rakun

    Po Rajhovih besedah trenutna potresna dejavnost ne odstopa od dolgoletnega povprečja. »Res je, da imamo obdobja z nekoliko povečano dejavnostjo, a to v večini primerov ni znanilec večjega potresa. Pogosteje se zgodi, da po močnejšem potresu sledi več popotresnih sunkov, ki lahko trajajo dalj časa, dokler se stanje v zemeljski skorji ponovno ne uravnovesi,« je dodal.

    image_alt
    V nedeljskem potresu v Turčiji ena smrtna žrtev

    Lekcije iz preteklosti

    Da Slovenija ni imuna za močnejše potrese, dokazuje zgodovina, je spomnil Rajh. Dva dogodka sta se vtisnila v spomin. Leta 1511 je širše območje Idrije prizadel potres z ocenjeno magnitudo 6,4, ki velja za enega od najmočnejših na naših tleh. Njegove posledice so bile katastrofalne in jih je bilo čutiti daleč naokoli.

    Plošča, vzidana na grajski kašči škofjeloškega gradu, spominja na obnovo gradu po potresu leta 1511. FOTO: ARSO
    Plošča, vzidana na grajski kašči škofjeloškega gradu, spominja na obnovo gradu po potresu leta 1511. FOTO: ARSO

    Skoraj štiri stoletja pozneje, na velikonočno nedeljo leta 1895, je potres z magnitudo 6,1 prizadel Ljubljano. Uničil ali poškodoval je velik del mesta in spodbudil obsežno prenovo, ki je Ljubljani dala današnjo podobo.

    Štirinajstega aprila 1895 je Ljubljano prizadel rušilni potres. FOTO: promocijsko gradivo
    Štirinajstega aprila 1895 je Ljubljano prizadel rušilni potres. FOTO: promocijsko gradivo

    »Čeprav so to ocene iz časov pred instrumentalnim merjenjem, so dovolj zanesljive, da vemo, da so se takšni potresi zgodili in se lahko ponovijo,« je razložil Rajh.

    Potresna nevarnost v primerjavi z Evropo

    V svetovnem in evropskem merilu Slovenija velja za zmerno potresno nevarno državo. To pomeni, da je potresna dejavnost stalno prisotna. V Evropi so območja z bistveno višjo stopnjo nevarnosti.

    »Izpostaviti je treba predvsem Grčijo, Turčijo, Italijo in celoten Balkanski polotok. Bolj ko se pomikamo proti jugovzhodu, bolj potresna nevarnost narašča zaradi specifične dinamike tektonskih plošč,« je poudaril Rajh.

    Leta 2021 so strokovnjaki izdelali novo karto potresne nevarnosti za Slovenijo, ki temelji na geoloških podatkih, meritvah prelomov in zgodovini potresov. FOTO: Jože Suhadolnik
    Leta 2021 so strokovnjaki izdelali novo karto potresne nevarnosti za Slovenijo, ki temelji na geoloških podatkih, meritvah prelomov in zgodovini potresov. FOTO: Jože Suhadolnik

    Največja potresna dejavnost je na stikih velikih tektonskih plošč, kot je zloglasni Pacifiški ognjeni obroč.

    image_alt
    270 milijonov evrov za gradnjo dveh novih ljubljanskih fakultet

    Najbolj ogrožena območja

    Leta 2021 so strokovnjaki izdelali novo karto potresne nevarnosti za Slovenijo, ki temelji na geoloških podatkih, meritvah prelomov in zgodovini potresov. Ta karta je danes ključni del zakonodaje o gradnji objektov. Prikazuje verjetnost pospeškov tal, ki so lahko preseženi z 10-odstotno verjetnostjo v 50 letih, kar ustreza povprečni življenjski dobi stavb.

    Škofjo Loko je decembra lani streslo z magnitudo 3,6. Slika je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
    Škofjo Loko je decembra lani streslo z magnitudo 3,6. Slika je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

    Rajh je izpostavil nekaj najbolj izpostavljenih območij pri nas:

    Zahodna Slovenija: območje na meji z Italijo, zahodno od Bovca, je močno izpostavljeno zaradi bližine aktivne Furlanije.

    Idrijsko območje: tu so veliki dinarski prelomi v smeri severozahod–jugovzhod.

    Jugovzhodna Slovenija: območje Krškega, Brežic in Kozjanskega je znano po zmernih potresih, ki lahko povzročijo manjšo škodo. Bližina zagrebškega potresnega območja prav tako veča nevarnost.

    Ljubljana z okolico: Čeprav geološko morda ni najbolj aktivno območje, je zaradi izjemne gostote poseljenosti in pomembne infrastrukture stopnja ogroženosti visoka.

    V svetovnem in evropskem merilu Slovenija velja za zmerno potresno nevarno državo. FOTO: Wikipedia
    V svetovnem in evropskem merilu Slovenija velja za zmerno potresno nevarno državo. FOTO: Wikipedia

    image_alt
    Kranj je zaradi potresno manj odporne gradnje najbolj ogrožen

    »Na teh območjih bi morali posebej veliko pozornosti nameniti potresno odporni gradnji,« je poudaril Rajh. »Sicer pa je naš glavni cilj preventiva in ozaveščanje ljudi, saj lahko le tako zmanjšamo morebitne posledice prihodnjih potresov.«

    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogled na premirje s kitajskega zornega kota

    Kitajski predsednik Xi Jinping se je že dolgo pripravljal na vražji sporazum med Trumpom in Putinom.
    Zorana Baković 17. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    potresSlovenijanaravna nesrečapotresna varnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Potresna ogroženost

    V Sloveniji je vsako leto okoli 2000 potresov. Koliko jih čutimo?

    Strokovnjak dr. Gregor Rajh pojasnjuje, kako pogosto se tresejo tla pod našimi nogami, katera območja so najbolj ogrožena in kaj nas uči zgodovina.
    Žan Urbanija 18. 8. 2025 | 16:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novi Sad

    Srbska premierka izjavila, da je bila tragedija v Novem Sadu načrtovana

    Po šokantnih trditvah Ane Brnabić o sabotaži v Novem Sadu ji pravniki očitajo kaznivo dejanje povzročanja panike, za kar je zagrožena večletna zaporna kazen.
    18. 8. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Bitka na dveh frontah načenja zeleno-bele, Celjane dviguje

    S peto zmago v petih ligaških tekmah imajo pokalni prvaki že debelo prednost pred največjimi tekmeci.
    Gorazd Nejedly 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Dodik napovedal referendum, na katerem bodo odločali o njegovi usodi

    Sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata.
    18. 8. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Posebna priloga Eurobasket 2025

    Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste

    Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
    18. 8. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Bitka na dveh frontah načenja zeleno-bele, Celjane dviguje

    S peto zmago v petih ligaških tekmah imajo pokalni prvaki že debelo prednost pred največjimi tekmeci.
    Gorazd Nejedly 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Dodik napovedal referendum, na katerem bodo odločali o njegovi usodi

    Sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata.
    18. 8. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Posebna priloga Eurobasket 2025

    Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste

    Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
    18. 8. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo