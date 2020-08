V Sloveniji 31 novih okužb, največ v zadnjem mesecu

Preberite še: V torek v Sloveniji potrdili 31 novih okužb

Okužbe razpršene po državi

FOTO: Jure Eržen/Delo

Včeraj so po podatkih slovenske vlade na območju Slovenije opravili 1118 testiranj in zaznali ponovno povečanje števila okužb z novim koronavirusom. Kar 31 jih je bilo.Takšnega skoka ni bilo vse od časa visokih dnevnih številk pred mesecem dni, ko je krivulja novih okužb dvakrat segla do števila 30 ali ga presegla. 3. julija so jih evidentirali 30, največ, 34, pa teden kasneje, 10. julija. Nekaj manj, 29 novih okužb so ugotovili 21. julija.Slovenija se k visokemu številu novih okužb vrača dan po oceni vladnega govorca za področje covida-19 Jelka Kacina , da je epidemiološka situacija v Sloveniji stabilna, kar prinaša upanje, da je tudi vračanje ljudi z dopustov ne bo poslabšalo.Po včeraj objavljenih podatkih je imela Slovenija 7,99 okuženega na 100.000 ljudi v zadnjih dveh tednih, s čimer je po ustaljenih kriterijih ustrezala uvrstitvi med zelene, varne države. Trenutno imamo 188 aktivnih primerov, na območju Ljubljane 40.Včeraj evidentirane okužbe ostajajo po podatkih sledilnika za covid-19 razpršene po državi. Največ, tokrat devet, so jih ugotovili v Ljubljani, v Celju so odkrili tri, v Vipavi in Satršah po dve, po eno okužbo pa v številnih drugih krajih v 14 občinah in pri tujemu državljanu. Največ okužb je med mladimi.Med torkovimi primeri okužb so tri potrdili med zdravstvenimi delavci, še kaže sledilnik. V Sloveniji so sicer doslej skupno potrdili 2303 okužbe s koronavirusom, skupaj je umrlo 129 bolnikov s covidom-19. Včeraj novih smrti ni bilo.