FOTO:V domovino bo pripotovala še ena skupina Slovencev iz Španije

Štirje potniki na križarki Zaandam so zaradi bolezni covid-19 umrli na krovu. FOTO: Erick Marciscano/Reuters

Donald Trump se je znova hvalil, koliko je storil v boju proti koronavirusu na splošno. FOTO: Jim Watson/Afp

Pri Tesli so prekinili delo v vseh tovarnah v New Yorku in Kalifornijin FOTO: Robyn Beck/Afp

Zaradi pandemije novega koronavirusa je v turizmu ogroženih 75 milijonov delovnih mest ali kar 23 odstotkov vseh, je ocenil Svetovni in potovalni turistični svet (WTTC), panogi pa grozi izpad BDP v višini 2100 milijard ameriških dolarjev. Najbolj prizadeta naj bi bila azijsko-pacifiška regija z do 49 milijoni ogroženih delovnih mest in 800 milijardami dolarjev izgube. V Evropi naj bi bilo ogroženih do deset milijonov zaposlitev, kar pomeni zmanjšanje BDP blizu 552 milijard dolarjev. Turizem v globalni BDP prispeva 10,4 odstotka in zagotavlja vsako deseto delovno mesto.Luksuzna ladja za križarjenje Zaandam je obtičala pred obalo Paname, saj je nobena bližnja južnoameriška država zaradi ukrepov ne želi spustiti v pristanišče. Štiri starejše osebe so umrle na krovu, ne ve se, ali so bile okužene s koronavirusom, nekaj ljudi ima gripi podobne simptome, dve osebi pa sta bili potrjeno okuženi, navaja Guardian. Potniki, med njimi veliko Američanov, Avstralcev in Britancev, prosijo za pomoč. Ta konec tedna naj bi nekaj zdravih ljudi preselili na sestrsko ladjo Rotterdam. S. S.Ameriški predsednikse je ob podpisu 2200 milijard dolarjev vrednega zakona o gospodarski pomoči zaradi pandemije koronavirusa zahvalil kongresnikom obeh strank, ker so ga tako hitro potrdili, na slovesen podpis pa je povabil le republikance. Zakon prinaša Američanom s plačo, nižjo od 75.000 dolarjev na leto, po 1200 dolarjev pomoči. Skoraj 900 milijard bodo dobila velika in manjša podjetja, brezposelni nekaj več podpore ... Do petka zvečer so v ZDA našteli 104.007 okužb in 1693 smrtnih žrtev covida-19. Samo državi New York je bilo okužb 46.016, smrti pa 610. S. B.Šef Tesleje že pred dnevi napovedal, da bodo v njegovi tovarni v Buffalu izdelovali respiratorje. A še preden bo te izdelal, je nabavil kitajske, in sicer pri ponudnikih, ki jih ZDA odobrava. Podaril jih bo bolnišnicam in drugim ustanovam v New Yorku, ki je eden izmed žarišč izbruha covida 19 v ZDA. Do petka je v New Yorku umrlo več kot 500 ljudi. Pri Tesli so prekinili delo v vseh tovarnah v New Yorku in Kaliforniji, a bodo newyorško tovarno delno odprli, da bi tam delali respiratorje, je nedavno tvitnil Musk. Tudi Ford in General Motors sta ponudila izdelovanje tega pripomočka. S. S.Vlada bo danes nadaljevala z usklajevanji predlogov ukrepov za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, združenih v tako imenovanem mega zakonu. Premierv idealnem primeru potrditev v DZ pričakuje do 1. aprila. Z zakonom naj bi država samozaposlenim namenila univerzalni temeljni dohodek v višini 700 evrov in jim odpisala vse prispevke, dodatek naj bi namenila tudi upokojencem z najnižjimi dohodki in kmetom, prav tako predlaga krizni dodatek v višini 200 evrov za vse, ki v tem času delajo in so še posebej izpostavljeni. STADanes bo iz španske prestolnice proti Ljubljani poletelo še eno letalo s slovenskimi državljani. Skupina med 40 in 45 Slovencev bo po prihodu morala v karanteno. Na letalu bo tudi nekaj državljanov drugih držav, ki bodo morali takoj oditi iz Slovenije. »V domačo državo se bodo odpravili na način, da v Sloveniji ne naredijo nobenega postanka,« je poudaril vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu. Že v petek je s posebnim letalom iz Španije priletelo 42 Slovencev, ki 14-dnevno karantebo preživljajo v velenjskem hotelu Paka. STA