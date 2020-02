V Slovenijo sta se vrnila druga dva potnika z ladje, dva obolela ostajata na Japonskem

Preberite še: Slovenca okužena z novim koronavirusom

Sedaj jih čaka 14-dnevna karantena

Osebje, ki je sprejelo potnike, je nosilo zaščitne obleke. FOTO: Reuters

Dva ostajata v japonski bolnišnici

Vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeveje potrdil, da sta se v Slovenijo vrnila še druga dva potnika z ladje Diamond Princess. Prispela sta s hrvaškim državljanom na mariborsko letališče, kjer so oba znova testirali na novi koronavirus in sta bila negativna.Italijansko vojaško letalo je včeraj iz Japonske odpeljalo državljane članic Evropske unije, ki so bili potniki križarke Diamond Princess in niso okuženi s koronavirusom. Letalo je v Evropo prispelo danes v zgodnjih jutranjih urah. Na letalu sta bila tudi dva slovenska državljana , zraven pa je bilo še 19 Italijanov ter 18 državljanov drugih članic EU.»Polet je organizacijsko in sicer z rahlo časovno zamudo potekal tako, kot je bilo načrtovano,« je povedal Šter. Ocenil je še, da Slovenija ravna z najvišjo možno odgovornostjo.Končna postaja je bil Rim, a še pred tem se je letalo ustavilo v Berlinu, kjer so izkrcali nekatere potnike, med njimi tudi Slovenca. Repatriirance sedaj čaka 14-dnevna karantena. Vsak dan bo z njima v stiku epidemiolog, nadaljevali pa bodo tudi virološki nadzor: odvzemali jima bodo kužnine, brise in vzorce zgornjih dihal in ju mikrobiološko testirali. »Čeprav sta bila zdaj negativna, ju bomo naprej testirali, da bomo lahko popolnoma prepričani, da smo na varni strani,« je dejalaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Po informacijah slovenskega zunanjega ministrstva je tudi hrvaški državljan že prispel na Hrvaško. Takoj po sestopu z letala so ga prevzeli predstavniki hrvaških oblasti. Sedaj je v izolaciji, odvzeli so mu brise, čakajo pa še na rezultate, ki jih bodo hrvaške oblasti sporočile slovenskim.Na ladji za križarjenje Dimond Princess je bilo skupno šest slovenskih potnikov. Dva sta se v Slovenijo vrnila že v četrtek s komercialnim letom. Tudi pri njiju je bil test na novi koronavirus negativen. Kljub temu so slovenski pristojni organi zanju odredili 14-dnevno karanteno na domu. Pri dveh slovenskih potnikih na ladji pa je test pokazal prisotnost virusa . Čeprav nista zbolela za boleznijo covid-19, ostajata v izolaciji v bolnišnici na Japonskem.Slovenske pristojne službe so z njima v stalnem stiku. »Počutita se dobro. Sta brez povišane telesne temperature, ne kašljata,« je njuno stanje opisala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Dvakrat na dan se tudi slišita s slovenskim infektologom.Danes sicer mineva šesti dan, odkar so jima na Japonskem odvzeli bris, je spomnila državna sekretarka. »Bilo je rečeno, da bosta v bolnišnici 12 dni. Preden bi eventualno lahko odšla, je treba v razmaku najmanj 24 ur opraviti dve testiranja, ki morata biti negativna,« je pojasnila. Zaenkrat novih podatkov o njuni vrnitvi tako še nimajo.