V Slovenj Gradcu počilo zaradi južne obvoznice

Protestniki opozarjajo, da bo zaradi nove ceste ugasnilo deset kmetij. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Zaradi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta z oznako OPN3, ki je že v javni obravnavi, je v Slovenj Gradcu zavrelo. Kmetje, ki nasprotujejo umeščanju južne obvoznice po trasi, ki bo njihovem uničila najbolj rodovitno zemljo, so uro pred začetkom občinske seje pripravili protest pred Mladinskim kulturnim centrom. Shod, ki so ga organizatorji prijavili, je potekal mirno, a ga je kljub temu ves čas spremljala policija, občina pa je za vsak primer najela tudi varnostnike.»Kmetje in naši podporniki smo se zbrali zato, da vodstvu občine povemo, da najbolj rodovitne zemlje ne damo za ceste, ki bi jih lahko drugače speljali. Občina očitno tega ne želi,« je v imenu protestnikov izjavilaNa slovenjgraški občini vse očitke zavračajo, glede trase južne obvoznice, ki bo navezovalna cesta na tretjo os pa pojasnjujejo, da so jo dogovorili s strokovnjaki in zanjo pridobili vsa potrebna soglasja. »Druge trase so možne. Občina javnost glede tega zavaja, kar upam, da bomo uspeli tudi dokazati,« vztraja Andreja Hace, ki trdi, da bo južna obvoznica in kasneje še druge obvozne ceste, ki jih občina načrtuje okoli mesta, skupaj uničile kar sto hektarjev rodovitne zemlje. »Hrana je bolj pomembna kot ceste,« trdi Hacetova.Slovenjgraški županje povedal, da bo južna obvoznica terjala 6,8 hektarjev zemljišč. Večinoma gre za hmeljišča. ki so se v zadnjem letu izjemno približala stanovanjskim soseskam.iz podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje je zavrnila navedbe kmetov, da grozi propad desetim kmetijam. Pojasnila je, da bo zaradi gradnje južne obvoznica, ki naj bi jo država gradila skupaj s tretjo razvojno osjo, v večjem obsegu prizadeto le eno gospodinjstvo, v katerem pa noben član ni zavarovan kot kmet. Po njenih besedah nobena od petnajstih kmetij zaradi južne obvoznice ne bo ugasnila. Lastnikom zemljišč bodo pripadle odškodnine. Za 6,8 hektarjev jih bo skupaj za okoli 300 tisoč evrov. Kmetje nadomestnih zemljišč ne morejo dobiti, ker ji ni na razpolago, lahko pa bodo prekategorizirali stavbna zemljišča v kmetijska, če jih seveda imajo.Župan Tilen Klugler zavrača očitek, da se občina do kmetov obnaša mačehovsko. Povedal je , da so v zadnjih letih drastično povečali subvencije za ekološko kmetovanje, da so kmete za polovico oprostili plačila komunalnega prispevka, popolnoma pa so jih oprostili plačila nadomestila za stavbno zemljišče za kmetijska poslopja. Povedal je, da so na Darsu še pred štirimi meseci znova preverjali traso južne obvoznice, ki jo zagovarjajo hmeljarji, a jo je Dars zavrnil iz prometnega, predvsem pa varnostnega razloga, nasprotovali pa so ji tudi na Zavodu za gozdove Slovenije.