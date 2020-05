V slovenjgraški bolnišnici iščejo novega direktorja

Marhatova Lavretov odstop obžaluje

Janez Lavre, nekdanji direktor, ostaja v bolnišnici kot zdravnik.

Mnenje etične komisije ni za javnost

Slovenj Gradec – Svet zavoda splošne bolnišnice Slovenj Gradec je objavil razpis za direktorja ustanove, ki jo po odstopu Janeza Lavreta na začetku aprila začasno, največ za tri mesece, vodi vršilka dolžnosti Alenka Jezernik Skudnik.O tem, kdo bo novi direktor – prijave za to mesto v bolnišnici sprejemajo do 23. maja, bo odločal svet zavoda v novi sestavi. Vlada je namreč razrešila kar štiri od petih predstavnikov ustanovitelja v devetčlanskem svetu zavoda. Razen predsednika, je razrešilainNovi člani sveta zavoda za preostanek mandata soin. »Veselim se novega izziva,« je povedal Aleš Logar, direktor ravenskega Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ki uradnega sklepa o imenovanju še nima, zanj je izvedel iz medijev. »Bolnišnica je zelo pomembna ustanova, zato ni vseeno, kdo jo vodi,« o svoji prvi nalogi v svetu zavoda razmišlja Logar.»Funkcija direktorja bolnišnice je zelo zahtevna, saj zahteva znanja s področja zdravstva in menedžeriranja,« pravi Zvonka Marhat, ki delo sveta zavoda dobro pozna, saj je v njem sedela že dvakrat. Marhatova obžaluje Lavretov odstop, saj je bil po njenem mnenju zelo strokoven in sposoben direktor. »A tudi on je samo človek. Vsi delamo napake. Nekateri še hujše, pa zaradi njih ne odstopijo,« je izjavila Zvonka Marhat.V devetčlanskem svetu zavoda so še predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavnik mestne občine Slovenj Gradecter predstavnici zaposlenihin Janeza Lavreta , ki je bolnišnico vodil od septembra 2007, razen v obdobju od junija 2016 do junija 2017, ko je kot vršilec dolžnosti vodil Univerzitetni klinični center v Mariboru, so s položaja odnesli žaljivi tviti. Za svojo komunikacijo, ki jo je pozneje sicer ocenil za neprimerno in žaljivo, pripisal pa jo je preobremenjenosti na delovnem mestu zaradi epidemije bolezni covid-19, se je opravičil zaposlenim, predsedniku sveta zavoda Simonu Jevšineku in tudi predsedniku bolnišnične etične komisije Frenku Krištofelcu.Komisija je o izjavah zdaj že nekdanjega direktorja bolnišnice sprejela končno mnenje. Kakšno je, ne vemo, saj je vodstvo bolnice, sklicujoč se na zakon o dostopnosti do informacij javnega značaja zavrnilo zahtevo za novinarski odgovor na to vprašanje. S primerom dr. Janeza Lavreta se ukvarja tudi odbor za pravno-etična vprašanja pri zdravniški zbornici, kjer pa postopek še ni končan.