V slovenskem jeziku smo prvič prisegli domovini

David Ozebek je leta 1991 služil vojaški rok v prvi generaciji slovenskih vojakov, ki so prvič ravnali po poveljih v slovenskem jeziku in prvič oblekli slovensko uniformo. Z njim smo obujali spomin na današnji dan pred 35 leti, ko so vstopili v vojsko in začeli postavljati temelje današnje vojske. Kako se je vse skupaj začelo, skozi oči tedaj 21-letnega nabornika pripoveduje podpolkovnik Slovenske vojske.

»Takrat se je že čutilo, da Jugoslavija razpada. Fantje naše generacije smo bili v strahu, kam nas bodo napotili v vojsko. Nismo si želeli za 12 mesecev kam daleč, v neznano, proč od doma. Uspelo se mi je izogniti nekaj vpoklicem v jugoslovansko armado (JA). A ko so me ponovno, napol tajno, poklicali na razgovor ter omenili služenje v Sloveniji v bližini Maribora, ki bo potekalo v slovenskem jeziku in v slovenski uniformi, sem takoj prikimal. Čutil sem olajšanje in čast, da bom lahko služil Sloveniji,« se med drugim spominja sogovornik.