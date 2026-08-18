V Slovenski Bistrici zaradi fekalnih vod množičen pogin rib

Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kilogramov mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok, poroča spletni portal Bistričan.

Direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je za portal pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju.

»Ker je bilo dalj časa sušno, so se na varnostnih prelivih nabrali oblačila, plenice, higienski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki odvrgli v kanalizacijo. Ti odpadki so povzročili zamašitev fekalnega kanala, zaradi česar se je fekalna voda začela pretakati v kanal meteorne vode in nato v potok,« je povedal Tramšek.

Komunala je sprala cevi, napoveduje tudi nadaljnje ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino vnovično naselitev rib v potok. Čakajo tudi na analizo vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.