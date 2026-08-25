V Slovenski Istri že močna nevihta

Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, je napovedal Arso. Portal Neurje.si poroča, da se je v zaledju slovenske obale že razvila precej močna nevihta, ki jo spremlja veliko število razelektritev oziroma udarov strel.

Opozarjajo, da lahko ob precej stacionarnem obnavljanju nastane tudi kakšna vodna tromba.

Padavine verjetnejše v zahodni in osrednji Sloveniji

Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo.

Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti

V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. V višinah k nam od jugozahoda prehodno priteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda prehodno razširile nad vse sosednje pokrajine. V sredo se bo postopno povsod razjasnilo. Popoldne bo v Alpah možna še kakšna ploha ali nevihta.