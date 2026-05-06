V SLS kljub le enemu poslancu v DZ želijo ministrsko mesto

Stranka SLS želi po vnovičnem preboju v DZ, ki ji je uspel na skupni listi z NSi in Fokusom, s tistimi, ki delijo njihove vrednote, deliti tudi mesto v vladi, pravi predsednica SLS Tina Bregant. Četudi je v DZ izvoljen le en kandidat SLS, meni, da si njihovi volivci zaslužijo ministrsko mesto. Bo pa to tudi stvar pogajanj s partnerji, priznava.

Stranka SLS, ki jo vodi, je namreč vključena v pogovore o oblikovanju nove koalicije, saj je na marčnih državnozborskih volitvah nastopila s skupno listo z NSi in Fokusom Marka Lotriča. Izmed devetih poslanskih mest, ki jih je rezultat prinesel skupni listi, je eno zasedel tudi kandidat, ki ga je na listo prispevala SLS. To je poslanec Srečko Ocvirk.

Po desetletju prvič v parlamentu

SLS je po več kot desetih letih vnovič uspelo prestopiti parlamentarni prag. Kot pravi Bregant, ki za poslansko mesto ni dobila dovolj glasov, si zdaj želijo z ljudmi, ki delijo njihove vrednote, deliti tudi mesto v vladi.

Izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih uskladili bodoči partnerji SDS, trojček okoli NSi in Demokrati Anžeta Logarja, pa je ocenila kot dobra. Meni, da se je z njimi težko ne strinjati. Opozorila pa je, da bo pomembno tisto, »kar tiči v podrobnostih«. »Tukaj bo pa več usklajevanj, pomemben je tudi način implementacije, kako bomo to izvedli,« je izpostavila v izjavi ob robu razvojnega foruma ZZZS na Brdu pri Kranju.

Same pogodbe pa še ni videla, pričakuje, da bo pripravljena v naslednjih dneh, je dejala.

Glede kadrovskega razreza med bodočimi partnerji je Bregant ocenila, da v težkih razmerah, ki čakajo novo oblast, nobena od ministrskih nalog ne bo lahka. Tako tudi na vprašanje, kateri resor bi si želeli v SLS, odgovarja, da situacija ni takšna, da bi si »človek na vsako silo prizadeval« za ministrsko mesto.

»En poslanec pri številki 44, 45, 46 poslancev lahko naredi veliko razliko«

Meni pa, da bi si volivci SLS zaslužili eno izmed njih v bodoči vladi. Na očitke, ki jih je v političnem ozadju slišati tudi iz NSi, da zgolj en poslanec ne more zadostovati za dodelitev ministrskega mesta, pa predsednica SLS odgovarja: »Težko rečem, en poslanec pri številki 44, 45, 46 poslancev lahko naredi veliko razliko«.

A kot pravi, bodo dobili tisto, kar se bo dogovorila celotna koalicija, pomembno bo tudi upoštevanje partnerjev. »Sama si želim, da pride najboljši človek na določen resor,« je dejala Bregant. O tem, ali bi lahko tudi sama prevzela vodenje katerega izmed resorjev, na začetku pogovorov se jo je namreč omenjalo tudi kot eno izmed možnih kandidatk za vodenje ministrstva za zdravje, pa pravi, da težko komentira, kar se omenja v javnosti, so pa njene kompetence jasne.

»Sem zdravnica, predavateljica, poznam zdravstveni sistem zelo dobro od primarne do terciarne ravni, tako v Sloveniji kot v tujini, opravila sem tudi dodatna izobraževanja tako iz zdravstvenega menedžmenta kot vodstvenih kompetenc. Strokovne kompetence zagotovo imam,« je prepričana. Priznava pa, da te niso edine pomembne, saj gre tudi za »politično plat, za usklajevanje z ostalimi partnerji«.