V službenem vozilu (pre)večkrat prehiter

Ljubljana – »Kdorkoli sumi, naj sumi, a vinjen nisem vozil. Stvari sem pojasnil tistemu, ki jih moram, in to je policija,« je po dobrem tednu molka za Delo dejal nekdanji šef agencije za varnost prometa Igor Velov, ki so ga 21. maja opazili med izstopanjem iz poškodovanega službenega vozila, pri čemer je po pripovedovanju prič kazal znake alkoholiziranosti. Sam pravi, da je izbil desno pnevmatiko, parkiral na parkirišču, potem pa ga je žena odpeljala naprej, ker je imel obveznosti. »Zadevo sem kasneje pojasnil tudi policiji in zgodba je končana,« nam je odgovoril Velov, ki pa ni hotel odgovoriti na vprašanje, zakaj svetu AVP ni podal pojasnil. Oba škodna dogodka na službenem vozilu, ki ga je Velov lahko uporabljal tudi zasebno, se urejata prek zavarovalnice. Ker postopki na zavarovalnici še niso zaključeni, prav tako vozilo še ni popravljeno, na agenciji za varnost prometa še niso odločali o morebitnem odškodninskem zahtevku proti Velovu.

O kaznih: »Nismo roboti«

Je pa jasno, da bo Velov moral še poravnati globo za prehitro vožnjo, saj ga je 13. aprila v Kranju ujel radar, ko je vozil 57 kilometrov na uro na odseku, kjer velja omejitev hitrosti 40 kilometrov na uro. Poizvedbo za posredovanje podatkov o službenem vozilu je prejela AVP, kjer so nam pojasnili, da so nanjo v roku odgovorili kranjskemu redarstvu. Gre za prekršek, ki se po zakonu o pravilih cestnega prometa kaznuje z globo 250 evrov in tremi kazenskimi točkami.



Poleg omenjenega prekrška pa so s službenim avtomobilom v zadnjih petih letih, od 27. decembra 2013, Velova ujeli še pri vsaj dodatnih sedmih prekrških. Poizvedbe za posredovanje podatkov so se nanašale na prehitro vožnjo in napačno parkiranje, nam je pojasnil Velov. Za primerjavo povejmo, da je na AVP v tem obdobju prispelo skupno 14 zahtev za posredovanje podatkov, kot rečeno, jih je osem odpadlo na avtomobil nekdanjega direktorja. »Tudi meni se lahko kdaj zgodi, nismo roboti. A če se je, je šlo za majhno prekoračitev, in ne divjanje. Seveda pa tega ne opravičujem,« odgovarja Velov.

Pod drobnogledom

Se bo pa novo vodstvo, za največ pol leta je vlada za vršilko dolžnosti direktorice imenovala Vesno Marinko, moralo soočiti z očitki o spornih pogodbah s podjetji, katerih lastniki naj bi bili povezani z Igorjem Velovom. Med drugim nekdanjega direktorja preiskuje tudi specializirano državno tožilstvo na podlagi kazenske ovadbe policije, v kateri mu očitajo kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril. Očitano dejanje naj bi bilo storjeno leta 2016, na policiji pa o podrobnostih primera zaradi varstva osebnih podatkov molčijo. Velov nam je pred kratkim zatrdil, da ne ve, česa ga obtožujejo. Po naših informacijah pa gre menda za nedovoljeno darilo, ki ga je domnevno dobil od nekega podjetja v zameno, da je AVP sklenila pogodbo o naročilu oziroma storitvi.