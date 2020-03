V šmarskem domu umrla stanovalka s koronavirusom

Iz šmarske občine so sporočili, da je danes v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah v visoki starosti umrla stanovalka z več pridruženimi kroničnimi boleznimi, pri kateri je bila potrjena tudi okužba s koronavirusom. Kot so še dodali v občini, so v domu upokojencev potrdili okužbo pri 24 stanovalcih in šestih zaposlenih.



Pri vseh stanovalcih in zaposlenih, pri katerih se pojavi sum na okužbo, opravijo testiranje in izvedejo vse potrebne ukrepe, sporočajo iz Šmarja. Pri delu jim pomagata ekipi zdravstvenih delavcev iz Splošne bolnišnice Celje in Medical centra Rogaška.



Iz šmarske občine še apelirajo na vse ljudi, da upoštevajo priporočila regijskega štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko, da ne prihajajo na kritično območje oziroma spoštujejo omejitve gibanja in zadrževanja na kritičnih območjih.