V šmarskem domu upokojencev nova smrt, v državi 528 okuženih

Bolnikov niso poslali v bolnišnico



Zbolela delavka v Etijevi kompletaži, oddelek izpraznjen

Minister za zdravjeje dejal, da je bilo danes potrjenih novih 50 primerov okužbe s koronavirusom, skupaj je okuženih že 528 ljudi. Okuženih je tudi 73 zdravstvenih delavcev. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na pet.V šmarskem domu upokojencev imajo po zadnjih podatkih 26 okuženih stanovalcev in šest zaposlenih, dve stanovalki pa sta za posledicami bolezni covid-19 umrli. Minister Gantar je dejal, da so domovi za starejše občane sicer prioriteta: »Zato smo sprejeli tudi že nekaj ukrepov. Tudi v Šmarju, kjer smo določili koordinatorja na primarnem nivoju. S pooblastili, ki jih ima, razporeja zdravstvene delavce in jih razporeja za pomoč v dom. In to se je dogajalo. Koordinator je v komunikaciji s Splošno bolnišnico Celje, poskušali so zadeve umirjati in bili večkrat na terenu.«Splošna bolnišnica Celje in Medical center Rogaška sta v dom upokojencev že v soboto poslala svoje zaposlene in opremo. Vendarle pa ni jasno, zakaj niso stanovalcev poslali na zdravljenje v bolnišnico.Neuradno naj bi Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, kjer imajo koordinatorja, dobil navodilo, da se stanovalcev v bolnišnico ne pošilja, čeprav v domu nimajo respiratorja. Ali to drži, je Gantar odgovoril: »Ko se je začela težava z okužbami oziroma boleznijo v domu, je bilo tam zdravstveno osebje, epidemiolog, bili so iz primarnega in sekundarnega nivoja. Dogovor je bil, glede na tamkajšnje razmere, kakšen način je najbolj primeren za obravnavo bolnikov z lažjo simptomatiko in tistih s težko simptomatiko. Zato je bilo tja poslano osebje, danes tudi z ministrstva, da sami vidimo, kako delo poteka, in določen koordinator, da lahko na primarnem nivoju preusmerja zdravstvene delavce za pomoč zaposlenim v tem domu. Ko je enkrat tako število okuženih, je pričakovati v naslednjih dneh, da se bo lahko število obolelih še povečalo.«Zdravi stanovalci za zdaj ostajajo v domu upokojencev, se pa na šmarski občini dogovarjajo z Medical centrom Rogaška, da bi jih do petdeset lahko preselili na lokacijo v Rogaško Slatino. Vseh stanovalcev v šmarskem domu je sicer več kot 190.V izlaškem Eti Elektroelementu so danes izpraznili oddelek kompletaže, saj jih je ena od tamkajšnjih delavk obvestila, da se je okužila s koronavirusom. Gre za prvo uradno potrjeno okužbo v podjetju. Vodstvo Etija je v skladu s priporočili NIJZ sodelavce obolele s tega oddelka, tako imenovanega KZS, preventivno oziroma do nadaljnjega poslalo v samoizolacijo, v nadaljevanju pa bodo poskrbeli tudi za dezinfekcijo prostorov in opreme. Kot dodaten preventivni ukrep so se odločili, da do ponedeljka, 30. marca, doma ostanejo tudi vsi drugi delavci iz kompletaže zgoraj – z izjemo tistih, ki delajo v proizvodnji relejev.Vodstvo Etija z generalnim direktorjemna čelu zaposlene poziva, naj še naprej upoštevajo vse preventivne ukrepe – od higiene rok in kašlja, držijo ustrezno medsebojno razdaljo, zračijo prostore, in kjer je treba, uporabljajo tudi zaščitna sredstva.Spomnimo, da so v Etiju pred dobrim tednom začeli zaposlenim meriti temperaturo, napovedali so tudi znižanje števila delavcev v posameznih delovnih prostorih, uvedli dodatno čiščenje in razkuževanje najbolj obremenjenih delovnih prostorov ter omejili gibanje zaposlenih med oddelki znotraj podjetja.