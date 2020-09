V SMC završalo zaradi Počivalškove namere s Popovičem

Preberite še: Demokracija za začetnike

Grožnje z zapustitvijo stranke

V SMC je v zadnjih dneh završalo zaradi namere predsednika stranke in gospodarskega ministraza sodelovanje z nekdanjim koprskim županomoziroma za njegovo imenovanje za državnega sekretarja.O tem so danes razpravljali na seji poslanske skupine SMC, po kateri pa so se zavili v molk. Končne odločitve sicer še ni.Počivalšek naj bi po napeti seji poslanske skupine o sodelovanju s Popovičem še razmislil. Po poročanju medijev v zadnjih dneh se je sicer nekaj vidnih članov stranke odločno uprlo Počivalškovi nameri za sodelovanje z nekdanjim koprskim županom, nekateri naj bi zagrozili z odhodom iz stranke.A so se danes vsi zavili v molk. Tudi podpredsednik stranke in predsednik DZje bil v današnji izjavi novinarjem, ki je bila sicer namenjena komentarju primera okužbe s covidom-19 v DZ, glede dogajanja v stranki skop. Kot je dejal, lahko razkrije le to, da so se dogovorili, da tega ne bodo komentirali.Po njegovih navedbah je imenovanje državnega sekretarja stvar ministrstva oz. stvar vlade in ni prišlo še do nikakršne odločitve. »Dotlej ne zasluži posebnega komentarja,« je dodal.Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi bilo sicer na pobudo Popoviča govora tudi o njegovem sodelovanju s SMC na prihodnjih volitvah.