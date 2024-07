V soboto možne lokalne nevihte, začetek tedna še vedno vroč

Pred nami so še vroči dnevi, je za STA napovedal dežurni prognostik Luka Ravnik iz agencije za okolje (Arso). Čez vikend bo nekaj več vetra, temperature pa bodo nekoliko nižje v popoldanskem času, a bodo še vedno v glavnem nad 30 stopinj Celzija. V soboto so možne lokalne nevihte. Začetek prihodnjega tedna bo še vedno vroč.

»Ker bo v bližini oslabljena vremenska motnja severno in zahodno od naših krajev, bo v soboto nekoliko povečana verjetnost za pojav neviht, predvsem v severni polovici države,« je pojasnil Ravnik.

Nedelja bo, kot kaže, pretežno jasen dan brez možnosti ploh ali neviht. Temperature bodo nekoliko nižje, okoli 32 stopinj Celzija, z izjemno Primorske, kjer bodo visoke temperature po navedbah Ravnika vztrajale.

Prihodnji teden pa se bo, kot pravi, začel z višjimi temperaturami. »V večjem delu države bodo popoldanske temperature verjetno okoli 35 stopinj Celzija, krajevno pa lahko ponekod tudi kakšno stopinjo čez. Tudi jutranje temperature bodo ostale razmeroma visoke,« je dejal.

Pri tem bo najbolj izpostavljena Primorska, kjer bodo ob vzhodnem vetru tudi nočne in jutranje temperature nad 20 stopinj. Tudi visoke popoldanske temperature z razmeroma visokimi jutranjimi in nočnimi temperaturami bodo vztrajale, vreme pa bo v glavnem sončno. Na Primorskem bo tudi morda nekaj manj vlage oziroma sopare.

Zaradi višjih temperatur se bo dodatno ogrelo morje, ki ima že zdaj blizu 30 stopinj Celzija. Od ponedeljka oziroma torka pa se bo povečala tudi verjetnost za popoldanske nevihte.

Na Arsu v času toplotnih obremenitev svetujejo zadrževanje v notranjih, torej hladnejših prostorih, ter izogibanje izpostavljanju soncu sredi dneva in večjim naporom. Svetujejo tudi pitje dovolj tekočine in redno jemanje predpisanih zdravil. Ravnik vse, ki se odpravljajo v hribe, opozarja na visoko UV sevanje in tudi možnost neviht. »Torej rana ura zlata ura, kar pomeni na pohod v hribe zelo zgodaj v jutranjih urah,« je še svetoval.