V soboto ob 760 testiranjih 34 okužb

V Sloveniji so v soboto ob 760 testiranjih potrdili 34 okužb z novim koronavirusom, je po twitterju sporočila vlada. V bolnišnici se zdravi 17 bolnikov s covidom-19, eno osebo so iz bolnišnice odpustilii, nihče pa ne potrebuje intenzivne nege. Zaradi koronavirusa v soboto nobena oseba ni umrla.Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2651 okužb z novim koronavirusom, aktivna pa sta 402 primera.Včeraj smo poročali, da so v obdobju od 1. junija do 21. avgusta na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje s pomočjo epidemiološke službe in laboratorijev ugotovili, da je v Slovenijo iz tujine prišlo 300 oseb, okuženih z novim koronavirusom . Med temi jih je največ, 165 oz. 55 odstotkov, prišlo s Hrvaške, prevladujejo pa mlajše osebe. 120 jih je bilo tako starih od 15 do 34 let, kar predstavlja skoraj tri četrtine vseh vnosov v državo iz južne sosede.Nekatere osebe, ki so prinesle virus s Hrvaške, so tega širile tudi v domačem okolju. Tako se je dodatno potrjeno okužilo še 26 oseb v Sloveniji. Število potrjenih okuženih s Hrvaške se je v zadnjih dveh tednih močno povečalo.