Prva okužba tudi v radovljiškem domu starostnikov 

V radovljiškem domu starostnikov so v soboto potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Okužbo so odkrili pri stanovalki doma, ki je že na zdravljenju v bolnišnici na Golniku. Po potrditvi okužbe so testirali tudi sostanovalke okužene in vse zaposlene v domu. Vsi testi pa so negativni, so danes objavili na spletni strani Občine Radovljica.Rezultati odvzetih brisov v Domu dr. Janka Benedika Radovljica bodo podlaga za odločitev zgornjegorenjske koordinacije za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih domovih v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije covida-19 glede nadaljnjih ukrepov v domu za preprečitev širjenja okužb.V domu so sicer pripravljeni, da začnejo delo v conah, z delitvijo na zdrave, okužene in na tiste, pri katerih obstaja sum na okužbo. Zabojnika, ki ju je radovljiška občina skupaj z občinskim štabom civilne zaščite v tem tednu postavila pred domom, bosta služila kot filter za cono s sumom na okužbo z novim koronavirusom in cono z okužbo, poroča STA.V ljutomerskem domu za starejše občane, ki je eno od največjih žarišč okužbe z novim koronavirusom, pa so v soboto vzeli 19 brisov, en stanovalec je bil pozitiven na novi koronavirus. Skupno je tam torej zbolelo 120 oseb, od tega 86 stanovalcev in 34 zaposlenih. Doslej je ozdravelo 47 oseb, in sicer 30 stanovalcev ter 17 zaposlenih.Vlada RS je danes sicer sporočila najnovejše podatke o številu s koronavirusom okuženih oseb. V soboto so ob opravljenih 794 testiranjih odkrili sedem okuženih oseb, umrla je ena oseba. Eno pozitivno osebo so odkrili med nacionalno raziskavo o razširjenosti okužbe s koronavirusom. Hospitaliziranih je 80 oseb, od tega jih je 23 na intenzivni negi. Dve osebi so včeraj izpustili iz bolnišnice V nacionalni raziskavi o razširjenosti okužbe s koronavirusom je bilo do 25. aprila izvedenih skupno 840 testiranj, samo včeraj pa 218 testiranj. Pri vsega skupaj eni osebi je bila potrjena okužba, so še sporočili z vlade. Iz naše največje bolnišnice so danes sporočili , da je trenutno število hospitaliziranih covid-19 pacientov 32, to so trije več kot v petek. Na intenzivnem zdravljenju v UKC Ljubljana je 10 oseb, kar je ena več v primerjavi s petkom, so zapisali na družbenem omrežju twitter.Po podatkih NIJZ je do vključno 23. aprila največ oseb zaradi okužbe s koronavirusom umrlo v občinah Šmarje pri Jelšah (31), Metlika (14) in Ljutomer (10). Glede na razdelitev po starostnih skupinah je največ umrlih starejših od 85 let (47 oseb, od tega 33 žensk).Do 24. aprila do 24. ure je bilo v Sloveniji skupaj opravljenih 48.179 testiranj. Na novo je bilo v soboto okuženih 15 oseb (dan pred tem sedem). Skupaj je okuženih 1388 oseb, največ (236) v starostni skupini od 45 do 54 let. Zaradi posledic bolezni covid-19 je predvčerajšnjim umrla ena oseba, od začetka epidemije pa v Sloveniji skupaj 81 ljudi.