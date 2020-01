V sodnih postopkih plačali kontaminirano mnenje

Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec – V tožbah slovenskih tožnikov proti avstrijskemu energetskemu gigantu Verbund zaradi škode v poplavah v porečju Drave novembra 2012 je nastal nov zaplet, ki lahko usodno vpliva na nadaljnji potek postopkov na treh slovenskih sodiščih: sodnemu izvedencu za elektroenergetiko Zoranu Dimoviću, avtorju izvedenskega mnenja v sodnih postopkih proti Verbundu, je ministrstvo za pravosodje začasno prepovedalo opravljati delo sodnega izvedenstva.



»V zvezi s primerom sodnega izvedenca, o katerem sprašujete, pojasnjujemo, da je ministrstvo za pravosodje na podlagi obvestila sodišča, da je obtožnica zoper sodnega izvedenca postala pravnomočna, kar pomeni, da je proti njemu uveden kazenski postopek, skladno s 44. členom zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih izdalo odločbo o začasni prepovedi opravljanja dela sodnega izvedenstva,« so sporočili z ministrstva. Sodni izvedenec se je po njihovih informacijah (na naše klice se ni odzval) na odločbo pritožil na upravno sodišče in sprožil upravni spor.



»Ministrstvo je na podlagi sodbe upravnega sodišča z dne 20. 11. 2019, izdane v drugi upravni zadevi, odločbo o začasni prepovedi opravljanja dela sodnega izvedenstva odpravilo in o tem obvestilo sodišče, a mora pred nadaljnjim ravnanjem v predmetni zadevi počakati na pravnomočno odločitev upravnega sodišča,« pojasnjujejo na ministrstvu za pravosodje.

Vse bo odvisno od sodnikov

Največ tožb slovenskih oškodovancev obravnava Okrožno sodišče v Mariboru. V več zadevah razpolaga z izvedenskim mnenjem, ki sta ga za vsakega tožnika posebej izdelala sodni izvedenec za elektrotehniko Zoran Dimović in strokovnjak za vodno gospodarstvo Tomislav Regent. Na vprašanje, ali je Dimović v tožbah proti Verbundu kljub temu še lahko zaslišan kot priča, so odgovorili: »Kot priča vedno, ali tudi kot izvedenec, ki bi moral dopolniti že izdelano izvedensko mnenje, pa bo odvisno od razlage sodnika, ki zadevo obravnava.«



Verbundovi odvetniki so predlagali, naj izvedenec vrne denar za opravljeno delo, sodišče pa naj določi novega. To bi le še podaljšalo že tako dolgotrajen sodni proces, v katerem po več kot štirih letih še ni dobila epiloga niti ena od osemdesetih tožb, katerih odškodninski zahtevki skupaj presegajo sto milijonov evrov. Postavlja se tudi vprašanje, kdo bi v tem primeru plačal novo mnenje, za katero so stranke morale seči globoko v žep (stalo je okoli 160.000 evrov), nekatere med njimi so morale najeti celo posojila, ponekod, denimo na Ptuju, pa ga zaradi težav s plačili predujmov strank sploh še nimajo.



Odvetnica Magda Vraničar pravi: »Bolj kot kadarkoli do zdaj se zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov, ki jim ni videti konca, zavzemam za zunajsodno in mirno rešitev spora.« Zagovarja jo tudi državno odvetništvo, saj je država med tožniki zaradi škode na infrastrukturi. »Sodni postopki, v katerih je udeležena, zaradi poravnalnih pogajanj, ki še vedno potekajo, mirujejo,« so povedali na državnem odvetništvu.



V Verbundu krivdo za poplave novembra 2012 v porečju Drave zavračajo. Pripisujejo jo stoletnim ekstremnim padavinam, za katere ne morejo odgovarjati.