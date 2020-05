V šolah in vrtcih pravijo, da so pripravljeni

Tudi druge države so pri odpiranju šol upoštevale pravila razdalje med učenci in uporabo mask. Učencem prve triade v slovenskih osnovnih šolah mask ne bo treba nositi. FOTO: Reuters



Ostali se bodo učili na daljavo

Razdaljo je treba upoštevati tudi pri vstopu in izstopu iz šole. Tudi v slovenske šole bodo otroci v ponedeljek vstopali vsak posebej. FOTO: Reuters



Skrb za zaposlene

Ljubljana – Vrtci bodo v ponedeljek vnovič sprejeli okoli polovico otrok, v osnovne šole se vrača 64.497 učencev prve triade. Šole zatrjujejo, da so dobro pripravljene. Doma ostajajo otroci od 4. do 8. razreda, devetošolci se vračajo 25. maja. Ministrica za izobraževanjeje dejala, da bodo predlagali, da bi bila ukrepa varstva otroka do petega razreda in plačila vrtca iz državnega denarja, če otroka ni v vrtcu, tudi v tretjem protikoronskem paketu.Kustečeva je dejala, da nevarnost širjenja in možnost okužbe še vedno ostaja: »Zato je zelo pomembno, da se še naprej obnašamo preventivno in da spoštujemo vse varnostno-zaščitne ukrepe. Ker je vzgojno-izobraževalni del procesa vezan neposredno na delo ljudi z ljudmi, vsi zaščitni ukrepi ostajajo, kljub odločitvi vlade o preklicu epidemije.«Mnogi zaposleni v šolah in vrtcih so omenjali, da je priporočila in smernice, ki so jih dobili, nemogoče izvajati. Ministrstvo je ta teden odgovarjalo, da je treba stremeti k življenjskosti pri uporabi. V odloku, ki ga je ta teden sprejela vlada, pa piše, da priporočila in smernice zavodi morajo upoštevati. Ministrica je pojasnila, česa se je torej treba držati : »Gre za priporočljive smernice, ki naj jim sledijo. Določene usmeritve moramo podati, življenjskost pa pomeni, da so ravnatelji tisti, ki bodo po vseh temeljnih normativih, od zdravstvenega, higienskega do profesionalnega, lahko ocenili ustreznost tega, kako bodo njihovi zaposleni opravljali delo.«Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje dejal, da so priporočila delno omilili, po novem je dovoljeno mešanje skupin v jutranjem varstvu in popoldanskem bivanju: »To olajša, a ne rešuje situacije v celoti.« Kljub temu ga ponedeljek ne skrbi, saj so pripravljeni.Otroci od 4. do 8. razreda bodo šolo končali na daljavo, zato bi varstvo otrok tudi v tretjem protikoronskem paketu prišlo prav. Pomagalo bi tudi staršem otrok, ki bodo doma ostali zaradi zdravstvenih razlogov. Ti otroci bodo od učiteljev še naprej dobivali delo na daljavo.Nekateri psihologi so opozorili, da se otrokom s takim načinom dela povzroča škodo. Kdo so bili pedagogi in psihologi, ki so sodelovali pri pripravi priporočil, ministrica ni odgovorila. Je pa dejala, da so sodelovali tudi s tem delom stroke: »Vsi se zavedamo številnih dilem, stisk, vprašanj, ki so povezana tudi s temi vidiki in vsebinami. Različne skupine imajo zelo različne poglede. Nekateri bi vračali vse otroke v šole, drugi nikogar. Zagotavljam, da smo v vseh teh okoliščinah in premislekih iskali in našli najbolj odgovorno rešitev.« Šola bo 1. septembra taka, kot bodo narekovale epidemiološke razmere: »Če se zgodi napol čudež in ne bo več nikakršne nevarnosti in ogroženosti, potem se bomo vsi vrnili v šolske klopi. Če ne, v tem obdobju pripravljamo tudi zelo jasne smernice in rešitve, kakšen bi moral biti izobraževalni proces od jeseni dalje.«Zaposlene v vzgoji in izobraževanju v prihodnjih tednih čaka precej dela, saj bodo mnogi delali v šoli in še na daljavo. Zaradi zdravstvenih razlogov se jih bo na delo vrnilo največ 85 odstotkov. V Svizu so zelo nezadovoljni. Pojasnili so, da je ministrica včerajšnji napovedani sestanek, na katerem so se želeli pogovoriti o vrednotenju presežnega dela in tveganjih za zaposlene, odpovedala. »V ponedeljek gremo tako delat, ne da bi vedeli, ali bomo za to plačani,« je dejal glavni tajnik Sviza