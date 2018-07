V šolah ni učencev, so pa gradbeniki

Ljubljana - Šole so svoja vrata pred dvema tednoma zaprle za učence, vendar bo na nekaterih tudi čez počitnice bučno. V dveh mesecih brez pouka številne prostore ponavadi naselijo gradbeni stroji.



Ministrstvo bo v prenove vložilo 2.208.614 evrov, od tega znaten del za prostore koprskega šolstva narodnosti, kažejo podatki direktorata za investicije, ki spada pod okrilje ministrstva za izobraževanje. Denar bodo namenili posameznim ustanovam oziroma občinskim projektom, ki so bili uspešni na javnem razpisu.



V Kopru je tako v gradnji prva faza za zagotovitev primernih prostorov vrtcu, osnovni šoli in gimnaziji. Ti bodo stali na 1442 kvadratnih metrov velikem opuščenem starem delu srednje tehnične šole, od katerih bo skoraj vsa površina namenjena predšolskim otrokom in osnovnošolcem, ki obiskujejo nižjo stopnjo.







V teku je tudi gradnja osnovne šole Lavrica. Delno so jo po več kot dvajsetletnem prizadevanju odprli predlani. Manjkata ji še telovadnica in igrišče. Kdaj bosta končana, še ni znano, predvidoma bo vse nared že za novo šolsko leto, napovedujejo na ministrstvu. Do takrat naj bi bila končana še dozidava ljubljanskega zavoda za gluhe in naglušne v vrednosti dveh milijonov evrov.



Prenove potekajo tudi drugod po državi, vendar jih ne sofinancira ministrstvo, ampak občine. Ljubljanska, denimo, izvaja prostorsko in energetsko sanacijo šentviške šole Franceta Rozmana Staneta, gradnjo telovadnice za osnovni šoli Vižmarje-Brod in Maksa Pečarja.

Izbor izvajalcev kmalu

Nekaj več investicij je napovedanih za srednje šole. Poleg prenove dijaškega doma Poljane in dozidave prizidka k srednji poklicni in strokovni šoli Zreče – ta je ocenjen na 545.000 evrov, od tega bodo 341.000 evrov primaknili lokalne skupnosti, gospodarski subjekti in šolski center, pod katerega spada šola – so v teku številna javna naročila za pripravo gradbene dokumentacije.



V teku je, denimo, javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo novega šolskega centra Slovenj Gradec, tudi pripadajoče telovadnice. Ministrstvo bo kmalu objavilo še javno naročilo za izbor pripravljavca projektne dokumentacije za gradnjo delavnic na ljubljanski srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli.



V pripravi je še projektna naloga za gradnjo centra zdravega načina življenja na ljubljanski srednji zdravstveni šoli. Graditi naj bi ga začeli v začetku prihodnjega leta in končali v prvi polovici 2020. Sočasno bodo dela najverjetneje začeli na srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, kjer si obetajo prizidek, trenutno pa zanj pridobivajo gradbeno dovoljenje. V teku je še projektiranje rekonstrukcije in energetske sanacije mariborske srednje šole za gostinstvo in turizem. Do začetka šolskega leta 2021/2022 nameravajo prenoviti celotno zgradbo, še zlasti splošne učilnice, učilnice praktičnega pouka, kabinete, laboratorije in upravne prostore.