Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je danes objavilo paket predlogov zakonodajnih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja. Med novostmi je uvedba pripravljalnic za učence, ki ob vključitvi v osnovno šolo nimajo zadostnega znanja slovenščine. »Predlagane spremembe so usmerjene v izboljšanje pogojev za pridobivanje znanja, uspešnejše vključevanje otrok v šolsko okolje ter krepitev strokovne avtonomije učiteljev in ravnateljev,« so sporočili z ministrstva.

Predlog novele Zakona o osnovni šoli uvaja preverjanje znanje slovenščine že takoj ob vključitvi učenca v osnovno šolo. Glede na njegovo znanje pristojni nato določijo ustrezno oblika vključevanja. Učenci, ki bili vključeni v pripravljalnice bi bili deležni intenzivnega učenje slovenščine in spoznavanje slovenske kulture, so sporočili z ministrstva.

Ni pa nujno, da bodo pripravljalnice potekale na isti osnovni šoli, kot jo sicer obiskuje učenec. Izvajale se bodo lahko tudi na drugi osnovni šoli, v takih primerih pa bodo učencem zagotovili brezplačen prevoz, obljubljajo na ministrstvu. Šolarji se bodo lahko v redni pouk na matični šoli vključili šele, ko bodo dosegli ustrezno raven znanja slovenščine.

Predlagana ureditev se ne nanaša na pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti na narodnostno mešanih območjih, kjer se izobraževanje izvaja tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Zanje se ohranja posebna zakonska ureditev.

Opomini, ponavljanje razreda in domoljubje

Druge novosti v predlogu novele zakona so med drugim tudi uvedba vsakodnevnega časa za samostojno učenje in opravljanje domačih nalog v okviru razširjenega programa osnovne šole. Novela prinaša zaostritev represivnih ukrepov na šolah, med drugim bodo vzgojni opomini ostali veljavni tudi ob prepisu na drugo osnovno šolo, pogoj za prešolanje pa bi se znižal s treh na dva vzgojna opomina v obdobju dvanajstih mesecev. Predvidena je tudi ukinitev ugovora zoper vzgojni opomin, so poudarili na ministrstvu.

Spreminjajo se tudi pravila ocenjevanja. »Šole bodo sprejele lastna pravila ocenjevanja, učenec, ki bo ob koncu pouka neocenjen iz treh ali več predmetov, pa bo ponavljal razred,« so zapisali v sporočilu ministrstva. Predmetne izpite bo, če bo novela zakona sprejeta, mogoče opravljati iz največ dveh predmetov.

Novosti bi bila tudi to, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja ne bodo več merilo pri omejitvi vpisa v srednješolske programe. Med spremembami sta še »krepitev domoljubne in državljanske vzgoje« in natančnejša ureditev izobraževanja na domu.

Če bo predlog novele zakona sprejet, bodo spremembe pričele veljati že z začetkom prihodnjega šolskega leta.