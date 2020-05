V šole se bodo verjetno kmalu lahko vrnili vsi učenci

Vladni govorecje na današnji vladni novinarski konferenci o novostih, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, sporočil, da se s ponedeljkom, kakor je bilo napovedano, v šole vračajo devetošolci. »Ta odločitev ostaja, to se bo v ponedeljek zgodilo,« je dejal Kacin. Kmalu jim bodo sledili še preostali razredi osnovne šole, je obljubil, a o določenem datumu ni želel govoriti. Prav tako ni podatkov o odpiranju šol za učence s posebnimi potrebami, a Kacin zagotavlja, da bo na vladni novinarski konferenci v ponedeljek, 25. maja, odgovarjal direktor zavoda za šolstvo. Na konferenci v ponedeljek bo sodeloval tudi glavni epidemiolog NIJZ.S ponedeljkom, 18. maja, so se učenci prvih treh razredov osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol po dobrih dveh mesecih izobraževanja vrnili v učilnice , vrata so odprli tudi vrtci, fakultete in dijaški domovi. Večjih težav z vračanjem v šole za zdaj niso opazili, še vedno pa veljajo varnostni ukrepi. Razredi so razdeljeni na manjše učne skupine, učitelji morajo po priporočilih masko nositi ves čas.Kacin je izrazil še mnenje, da sta bila preplah v šoli v Radencih in odziv župana pretirana in odveč. Leljak je sicer danes zjutraj umaknil sklep o zaprtju šole in vrtca na Kapeli zaradi suma na okužbo s koronavirusom pri enem od staršev, šola in vrtec pa sta danes v skladu s četrtkovo odločitvijo župana kljub temu zaprta, otroci in zaposleni so ostali doma. Test na okužbo je bil negativen. Vladni govorec je dejal, da bi si želel, da bi župani najprej opravili konzultacijo z epidemiologom, preden zaženejo preplah.