V šolo do tretjega razreda, gostinci tudi znotraj, odpirajo se vse trgovine

Jelko Kacin. FOTO: Zajem Zaslona

O sprostitvah v športu še razpravljajo

Vlada je na dnevni seji na Brdu pri Kranju sprejela nove sprostitve ukrepov zaradi novega koronavirusa. Vladni govorecje za TV Slovenija tako predstavil nekatere pomembne novosti.V prvem sklopu je, da s ponedeljkom odpirajo svoja vrata vse trgovine, gostinci pa bodo lahko stregli tudi v notranjih prostorih. Do sedaj so namreč lahko le zunaj.Vlada je hkrati načelno sprejela odločitev, da se aktivirajo vrtci in osnovne šole za prvo triado (od prvega do tretjega razreda).Prav tako se odpirajo tudi nastavitvene kapacitete do trideset gostov, ne pa še planinski domovi in večji hoteli ali hostli. Zraven je Kacin še sporočil, da so sprejeli odločitev o prenehanju razkuževanja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah.S ponedeljkom se bodo po dveh mesecih spet odprle tudi avtošole, so objavili na ministrstvu za infrastrukturo. Avtošolam je vlada delovanje z odlokom prepovedala 17. marca.Po Kacinovih navedbah še razpravljajo o dodatnih sprostitvah športnih aktivnosti, tudi glede kolektivnih športov in fitnes centrov. Po nekaterih neuradnih informacijah bi lahko začele veljati s 23. majem.