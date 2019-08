V spomin Ivanu Omanu žalna seja

Obe stranki imata odprto žalno knjigo v spomin Ivanu Omanu na glavnih tajništvih strank SLS (Beethovnova 4, Ljubljana) in NSi (Dvorakova 11a, Ljubljana) do sredo, 21. avgusta, med 9. in 17. uro. Žalna knjiga je odprta tudi v Loški hiši, na občini Škofja Loka.



Pokojni bo od danes od 9. ure do srede do 13. ure ležal na svojem domu v Zmincu pri Škofji Loki, po 15. uri pa v cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki. Tam bo ob 16. uri sveta maša, zatem pa pogreb z vojaškimi častmi na mestnem pokopališču v Škofji Loki.

Predsednik SLSin predsednik NSista se v spomin na enega ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelja Slovenske kmečke zveze že podpisala v žalni knjigi na sedežu SLS in NSi. Ob 17. uri pa bosta imeli stranki tudi žalno sejo v vrtni dvorani hotela Union v Ljubljani.Politični sopotniki in tekmeci se Ivana Omana spominjajo kot treznega politika in velikega Slovenca, njegovi komentarji aktualnih razmer so imeli vedno velik odmev. Ključno vlogo je odigral tudi v času osamosvajanja Slovenije. Spominjajo se ga tudi kot borca za kmete. Leta 1988 je prevzel vodenje iniciativnega odbora za ustanovitev Slovenske kmečke zveze, 12. maja 1988 pa je bil na zborovanju v Unionski dvorani v Ljubljani izvoljen za njenega predsednika. Njen predsednik je ostal do spomladi 1992, ko je vodenje stranke, ki se je medtem preimenovala v SLS, prevzel njegov zet Marjan Podobnik, ki stranko po letih premora znova vodi tudi danes.Po letu 1996 je imel status staroste desne sredine, vendar je v politični prostor posegal le z občasnimi kritičnimi izjavami. Kritiko je usmerjal tako na stanje v državi kot na politiko desnosredinskih strank.