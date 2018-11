FOTO:V spomin na mrtve množični obiski pokopališč

Številni bodo obiskali pokopališča. FOTO: Blaž Samec/Delo

Humanitarne sveče

Ob pokopališčih veljajo posebni prometni režimi. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zaradi bistveno povečanega obiska pokopališč bodo tudi danes marsikje veljali posebni prometni režimi.

Na današnji 1. november, dan spomina na mrtve, bodo številni tradicionalno obiskali grobove umrlih svojcev in prijateljev ter v njihov spomin prižgali sveče. Ob tem se bo po državi zvrstilo več slovesnosti. Osrednja bo ob spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani.Na njej bo predsednik republikek spomeniku položil venec. V državni delegaciji, ki ga bo ob tem spremljala, bodo predsednik DZ, predsednik vlade, predsednik DS, namestnica načelnika Generalštaba Slovenske vojske, brigadirkater v. d. generalnega direktorja policijePredsednik DZ Židan in predsednik vlade Šarec pa bosta v Ljubljani položila vence k pomniku padlim v vojni za Slovenijo '91, k spomeniku padlim in umrlim v boju proti okupatorjem Slovenije 1941-1945, k Lipi sprave in h kostnici žrtev 1. svetovne vojne na Žalah. Še prej bo premier Šarec položil venec k spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku.Pri grobnici na sv. Urhu bo žalna slovesnost, kjer bo imel nagovor evropski poslanec(Zeleni), udeležila pa se je bosta tudi poslanca(SMC) in(SD) ter položila venec.Slovesnosti bodo potekale tudi v tujini. V avstrijskem Gradcu se bodo polaganja venca udeležili poslanec(SMC) in predstavniki slovenskega veleposlaništva na Dunaju, mestnih občin Maribor in Celje ter Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.V Italiji pa se bodo poslanka SD, slovenski generalni konzul v Trstuin konzulkaudeležili polaganja vencev v nekdanjih taboriščih Visco in Gonars ter v Gorici pri spomeniku padlim borcem na pokopališču, pri grobnici na pokopališču in pri spomeniku Lojzeta Bratuža.Svojim bližnjim se bodo poklonili tudi številni posamezniki, ob tem pa bodo praznično urejeni grobovi znova v soju številnih sveč . Tudi zato praznik zadnja leta spremljajo opozorila o okoljski obremenitvi in pozivi ljudem, naj s svečami in plastičnim cvetjem ne pretiravajo. Za vzpodbudo hkrati potekajo tudi nekatere humanitarne akcije.Tako tudi letos po več krajih v Sloveniji fundacija Svečka organizira ekološko humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. V zameno za prostovoljni dar bodo darovalci prejeli zastavico sočutja, s katero se bodo lahko na okolju prijazen način poklonili spominu na preminule, zbrana sredstva pa bodo namenili za nakup medicinskih pripomočkov ter zdravljenje bolnih. Denar je možno darovati tudi s poslanim SMS na številko 1919 s ključno besedo SVECKA ali SVECKA5.V projektu, s katerim so v preteklih letih skupaj zbrali že več 250.000 evrov, sodeluje 120 organizacij iz vse Slovenije in več kot 400 prostovoljcev.