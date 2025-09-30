V središču dolgotrajna oskrba in pokojninska reforma

V nadaljevanju preberite:

Od danes do četrtka bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal 24. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) pod že tradicionalnim geslom Vsi smo ena generacija!. Odprt bo od 9. do 18. ure – zadnji dan do 17. ure –, vstop je brezplačen. Organizatorji – družba Proevent, Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU in ministrstvo za solidarno prihodnost – tudi letos pričakujejo več kot 15.000 obiskovalcev.

Slovesno odprtje tridnevnega festivala, ki se ponaša z naslovom največjega dogodka za starejše v Sloveniji in enega vodilnih v Evropi, bo danes ob 10. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Častni pokrovitelj dogodka je tokrat premier Robert Golob. Danes ob 14. uri bo v dvorani Lili Novy potekal drugi posvet Foruma F3ŽO, na katerem bodo razpravljali o izzivih in rešitvah pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi ter pomenu dostojnega, varnega in samostojnega življenja v starosti. Jutri, na mednarodni dan starejših, bo ob 12.30 v predavalnici M4 okrogla miza z naslovom Pokojninska reforma – dolgoročna stabilnost sistema ob dostojnih pokojninah.

V treh dneh se bo zvrstilo več kot 140 kulturnih nastopov, 40 predavanj in delavnic za starejše ter otroke, 11 strokovnih razprav, 16 kavarniških pogovorov z znanimi Slovenkami in Slovenci ter več kot 150 razstavnih prostorov in kotičkov. V okviru strokovnega programa bodo strokovnjaki razpravljali o izzivih staranja, dolgotrajni oskrbi, demenci, pokojninski reformi in priložnostih dolgoživosti. Izobraževalni program bo vključeval pogovore o zdravju, prehrani, gibanju, spominu, medijski pismenosti in kakovosti bivanja.