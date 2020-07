V srednje šole sprejetih 19.000 kandidatov

Maturanti s primerljivimi ocenami v izjemnih razmerah Preberite še:

Med informativnimi dnevi – še pred ukrepi za zajezitev koronavirusa. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na srednje šole je bilo za prihodnje šolsko leto do zdaj sprejetih 19.085 kandidatov, od tega 6813 na gimnazijske programe, 8025 jih bo obiskovalo srednje strokovno izobraževanje, 3745 srednje poklicno ter 502 nižje poklicno izobraževanje. Prosta mesta za vpis v tretjem roku bodo objavljena 16. julija.V prvem roku se je tako po koncu obdobja za prenos prijav na 23.326 razpisanih mest prijavilo 19.262 kandidatk in kandidatov, od tega 507 v programe nižjega poklicnega izobraževanja, 3725 v programe srednjega poklicnega izobraževanja in 8150 v programe srednjega strokovnega izobraževanja. Še 6879 se jih je prijavilo v gimnazijske programe, od tega 5546 v splošne gimnazije in 1333 v strokovne, piše na spletni strani vlade.Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 6. julija 2020 vpisalo skupaj 17.946 kandidatov, od tega 5391 na šole z omejitvijo vpisa. Prostih je ostalo še 577 mest na šolah, ki so vpis omejile in 5152 mest na ostalih šolah.V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1173 kandidatov. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se jih ni uspelo uvrstiti 34.Na srednjem poklicnem izobraževanju je bilo največ zanimanja za programe avtoserviser, frizer, mizar, prodajalec, mehatronik operater, elektrikar, oblikovalec kovin – orodjar in slaščičar.Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe zdravstvene nege, ekonomski tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, elektrotehnik, medijski, kozmetični tehnik in strojni tehnik ter predšolske vzgoje. V okviru gimnazijskega izobraževanja pa so najpogosteje izbrali programe splošne gimnazije, tehniške gimnazije in športni oddelek gimnazije.Nevpisanih je še 177 prijavljenih kandidatov, ki niso še uspešno zaključili osnovne šole, so spremenili svoj namen ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni. Še prosta mesta bodo na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljena najpozneje 16. julija, vpis pa bo mogoč do 31. avgusta.