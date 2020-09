Če jo bo svet stranke razrešil, bo šla Pivčeva na sodišče

Rešitev le izredni kongres

Predsednica Desusje danes pojasnila, da bo izvršni odbor stranke zasedal v sredo pred sejo sveta stranke. Pivčeva vztraja, da bi bilo pravno sporno, če bi jo s položaja predsednice odstavil svet stranke , saj bi s tem prevzel pristojnost kongresa. Podobno stališče so popoldne poslali tudi iz stranke.Pivčeva je v današnji izjavi ob obisku v Sevnici, kjer si je ogledala posledice nedavnega neurja, ponovno izrazila pričakovanje, da se bo zaradi različnih pravnih mnenj glede postopka njene razrešitve s položaja predsednice stranke rešitev iskalo »po poteh, ki so legitimne in demokratične.« Kot je ponovila, bi v primeru, da si svet stranke vzame pristojnost razreševanja s položaja, v celoti negirali to pristojnost kongresa kot najvišjega inštituta.»To pomeni, da lahko na ta način vsakih nekaj tednov ali pa mesecev stranka menja svojega predsednika,« je dodala. Izpostavila je, da bi lahko v primeru pravočasnega dogovora kongres izvedli v roku prihodnjega meseca in se s tem izognili vsem »nepotrebnim zapletom in slabi luči, ki jo v tem trenutku mečemo na stranko.«K čimprejšnjem sklicu izrednega kongresa, kjer bi se na zakonit način izbralo predsednika, so pozvali tudi v sporočilu, ki so ga popoldne posredovali iz stranke. Kot so zapisali, je na podlagi zakona o političnih strankah in statuta stranke DeSUS »povsem jasno in brez vsakega dvoma, da svet stranke nima pristojnosti razreševati predsednika stranke.« V pristojnosti sveta je imenovanja predsednika stranke, če predsedniku mandat preneha v manj kot letu do rednega kongresa, in sicer zaradi vzrokov, kot so smrt ali odstop s funkcije, so navedli.Svet stranke ima po določbi statuta pristojnost »sklepati o« v tem primeru nezaupnici, kar je tudi storil. Določba statuta pa ne omenja, da svet stranke »odloča o,« »izvoli,« »imenuje« ali »razreši.« Vse to je zgolj v pristojnosti kongresa kot najvišjega organa stranke, so sporočili iz DeSUS. Tako lahko svet le sklepa o nezaupnici, ne more pa s sklepom tudi udejanjiti razrešitve predsednika stranke, so sklenili.Pojasnili so, da izglasovana nezaupnica predsedniku stranke naloži dolžnost, da sprejme sklep o sklicu predčasnega kongresa, na katerem se odloča o položaju predsednika. To je predsednica stranke Aleksandra Pivec predlagala izvršnemu odboru stranke, ki je svetu stranke predlagal sklic izrednega kongresa. Zakaj svet stranke izrednega kongresa kljub temu, da je bil k temu pozvan s strani izvršnega odbora, še ni sklical, je vprašanje za predsednika sveta, so zapisali.Dodali so, da je mogoče nastalo situacijo za dobro stranke rešiti le preko konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje ter po zakoniti legalni poti. Zato se bo, če bo treba, »pravico poiskalo na pristojnih sodnih instancah.«Svet DeSUS bo v sredo nadaljeval sejo, ki so jo 25. avgusta prekinili po izglasovani nezaupnici Pivčevi, da bi pred glasovanjem o njeni razrešitvi razčistili dilemo o pristojnostih. Statutarna komisija je medtem sprejela stališče, da svet lahko razreši predsednika. Vodja poslanske skupinepa je ob odločitvi statutarne komisije izrazil pričakovanje, da bo svet na nadaljevanju seje vendarle »šel do konca« in predsednico razrešil.