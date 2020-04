FOTO:V sredo enajst novih okužb in dve smrti

Po 11. maju naj bi se vrnil javni potniški promet

Po najnovejših podatkih je na območju Slovenije do včeraj ob 24. uri umrlo 91 ljudi. Včeraj sta življenje izgubila še dva obolela. Novih okužb je bilo enajst, skupaj doslej 1429. Testiranj je bilo včeraj 1252. Hospitaliziranih je bilo 63 ljudi, od tega 22 na intenzivni negi, odpustili so 3 ozdravele.V okviru raziskave o razširjenosti okužb s koronavirusom v Sloveniji novih okužb včeraj niso zaznali. Doslej so na novo potrdili le eno okužbo, pri eni osebi pa je bila diagnosticirana že pred mesecem. Povabilo v raziskavo je po zadnjih podatkih sprejelo 1370 ljudi, odvzeli pa so 1291 vzorcev.Na dopoldanskem vladnem informiranju glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo covida-19 so ob vladnem govorcugostje minister za notranje zadeve, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiter vodja svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravjeKacin je uvodoma opozoril, da so na portalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje nijz.si dostopna navodila za izvajanje storitev, ki so del rahljanja ukrepov in bodo deležne ponovnega zagona že po praznikih. Od 4. maja se bodo lahko vrnile številne storitve , odprte bodo lahko tudi vse trgovine z izjemo velikih trgovskih centrov, enako velja za gostinsko in turistično dejavnost na prostem. Po 11. maju naj bi postopno štartal tudi javni potniški promet in po 18. maju delno vrtci in šole.Beovičeva je ponovno izrazila zadovoljstvo z zdajšnjo situacijo epidemije v Sloveniji in opozorila, da bi, če bi nam epidemija ušla iz rok, septembra nastopila popolnoma neobvladljiva situacija za slovenski zdravstveni sistem. Ocenila je, da imamo v Sloveniji dobro laboratorijsko diagnostiko, službo na terenu, dober primarni zdravstveni sistem, hitro smo lahko reorganizirali bolnišnice.To je omogočilo rahljanje ukrepov. Žarišča še vedno ostajajo domovi. Domovi potrebujejo določena pravila igre, ki jih mora spremljati tudi močnejše financiranje. Spremljati je potrebno kontakte okuženih, omejevati s karanteno. Potreben je robusten sistem spremljanja.Zobozdravstvena stroka trenutno usklajuje navodila za vnovičen zagon, ki pa jih morajo zobozdravniki natančno upoštevati, saj se ob tovrstnih posegih tvori aerosol. Na vprašanje, kdaj bo zobozdravstvena zaščita znova začela delovati – trenutno je omejena na nujne primere –, Beovičeva še ni mogla konkretno odgovoriti. Opozorila je tudi, da je potrebno sproščanje javnega potniškega prometa, na katerega se nanaša veliko drugih dejavnosti, temeljito premisliti.