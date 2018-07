V sredo se bo ohladilo: termometri bodo kazali le okoli 20 stopinj Celzija

Pred nami znova ni daljšega obdobja stabilnega vremena. Že današnji, po besedah dežurnega prognostika na agenciji za okolje (Arso) Uroša Strajnarja najbolj sončen dan v tem tednu lahko popoldne zmotijo plohe.



Jutri čez dan se bo po pretežno jasnem jutru razširila oblačnost, na severu se bodo pojavljale plohe in nevihte. Sreda pa bo vremensko bolj kot poletju podobna jeseni. Pričakujemo namreč več padavin, tudi temperature bodo padle na le okoli 20 stopinj Celzija.



Tudi v četrtek in petek so možne padavine, še verjetnejše pa bodo po nedelji, je o nekoliko dolgoročnejši in manj zanesljivi napovedi dodal Strajnar.



Na vprašanje, čemu lahko pripišemo takšno nestabilno vreme, je odgovoril, da nad našimi kraji ni anticiklona, ki bi osušil stalno vlažen zrak.