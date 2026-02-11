V Steklarni Rogaška bodo odpuščali

Mednarodna skupina Fiskars Group, ki proizvaja kristalne izdelke, načrtuje obsežne spremembe poslovanja, zaradi česar bodo v Steklarni Rogaška odpustili do 29 delavcev.

Po navedbah Fiskars Group v okviru dobavne verige poteka konsolidacija vse proizvodnje na Danskem na lokacijo v Glostrupu, hkrati pa bodo distribucijski center v ZDA predali zunanjemu izvajalcu. Cilj je optimizacija sredstev in boljše usklajevanje proizvodnje z distribucijo.

Skupina se namreč sooča s precejšnjim upadom povpraševanja po kristalnih izdelkih. Samo v zadnjih dveh letih je trg zabeležil več kot 20-odstotni padec, kar je posledica zmanjšane prodaje in kopičenja zalog. Posebej zahteven ostaja ameriški trg, ki je za Fiskars ključnega pomena

Steklarna Rogaška, ki je od leta 2015 v finski lasti, je sicer množično odpuščala že leta 2023, ko je delo izgubilo 144 delavcev in leta 2020, ko so odpustili okoli 200 ljudi.

Družba Steklarna Rogaška je bila ustanovljena leta 1927. Leta 2014 jo je cerkvena družba Metropolitana kot zastavni upnik propadlega holdinga Zvon Ena prodala skupini WWRD, to pa je leta 2015 od ameriškega finančnega sklada KPS Capital Partners skupaj s Steklarno Rogaška prevzel finski Fiskars.