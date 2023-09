V Stični se zabava krščanska mladina

Pod sloganom Kdo praviš, da sem, poteka danes pred cistercijanskim samostanom v Stični in v organizaciji Skupnosti katoliške mladine že 42. tradicionalno srečanje mladih katoličanov iz Slovenije in tudi iz tujine, ki praznujejo mladost, vero in se krepijo v pričevanju. Več kot 200 mladih prostovoljcev je skozi vse leto ustvarjalo vsebine in program srečanja. Gre za najbolj množično srečanje verujočih v naši državi, ki se ga tokrat udeležuje okoli 4000 ljudi.

Velika množica mladih katoličanov je že dopoldan prihajala na prireditveni prostor. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ustanovno listino samostana v Stični je leta 1136 izdal oglejski patriarh Peregrin l., ki mu takrat zagotovo na misel ni prišlo, da se bo po skoraj celem tisočletju na tem območju molilo in tudi nadvse zabavalo. Poslanstvo Stične mladih je sicer prebujati mlade, da vstanejo in hodijo za Kristusom. Srečanje v sodobni obliki pa prinaša sporočilo o Kristusu in njegovem evangeliju ter mlade spodbuja, da ga tudi med letom živijo in širijo v svojem lokalnem okolju. Stična mladih je izkušnja skupnosti, v kateri je prav vsak udeleženec nepogrešljiv, pravijo organizatorji Stične mladih. Sveto mašo mladim katoličanom je pred baziliko Žalostne matere božje že dopoldan daroval novomeški škof Andrej Saje, pridigal pa je mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.

Med prijetnim pomenkovanjem. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Organizatorji so pripravili več kakor dva ducata delavnic, med njimi so bile delavnice z naslovom Telo govori o Bogu; Biti odvisen, ne zasvojen; Mladi-sedanjost Cerkve; Jaz, kmetija prihodnost; Skrivnosti menstrualnega ciklusa in med drugim tudi Od fanta do moža, ki je zgodba o Jezusu, kako so ga vzgajali k zrelosti in predvsem, kakšno pot je moral prehoditi, da je odkril svoje poslanstvo.

Bučnost menihov ni (z)motila

Stična mladih se imenuje zato, ker gre za praznik mladine, je novinarjem povedal prvi mož štajerskih katoličanov. Prepričan je, da si mladi danes želijo biti sprejeti v družbi, ter da lahko jutri računamo nanje, ko bodo prevzemali odgovorne naloge v družbi. Mladi so na poti iskanja v svojem življenju, pri čemer morajo začutiti, da pri iskanju smisla življenja niso sami, je povedal Cvikl. Pohvalil je njihovo vsestransko pomoč ob nedavni vodni ujmi, kar je po njegovem dokaz, da ne želijo biti vpeti med štiri stene.

Kaplan Peter Čemažar je prepričan, da se na prireditvi sklepajo nova prijateljstva, tudi z Bogom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

V cerkvi Žalostne matere božje smo želeli imeti duhovni mir s prebiranjem cerkvene knjižice z naslovom Moč molitve. Ko smo naleteli na lepo misel »Daj da bo srce se vnelo in za Jezusa gorelo mi v ljubezni vekomaj« je ansambel Stična bend tako hrupno začel igrati in prepevati sodobno duhovno glasbo, nekakšen cerkveni rock, da je odmevalo med stenami bazilike. Mladina pa je pod odrom uživala, pela in plesala ter iskala Boga.

Razigrana katoliška mladina. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Vendar pa bučnost prireditve menihov ne moti, nam je dejal pater v cistercijanskem samostanu Janez Novak. »Če ima človek notranji mir, ga zunanje stvari ne zmotijo. Človek lahko moli k Bogu ne glede na te okoliščine, ki se dogajajo zunaj,« je povedal pater Novak in hkrati izrazil zadovoljstvo, da je mladina tako množično prišla na prireditev, saj so prav oni bodočnost Cerkve.

Sklepanje prijateljstva z bogom

Domen Kunavar iz Moravč je bil med tistimi, ki se je prvič udeležil celodnevnega festivala. Upa, da se mu bo uresničila želja in bo spoznal veliko novih ljudi in srečal tudi kakega starega znanca. Od številnih delavnic, ki so jih pripravili organizatorji, bi se rad udeležil kakega pričevanja ljudi, saj ga izkušnje drugih zelo zanimajo. Na vprašanje, kaj za njega pomeni Bog, je odgovoril, da je to nekdo, ki ga je rešil z roba smrti. »Ko molim čutim njegovo navzočnost,« nam je razkril.

Domen Kunavar iz Moravč je med tistimi, ki se prvič udeležujejo celodnevnega festivala. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Peter Čemažar, mlad duhovnik, kaplan v Jegličevem dijaškem domu zavoda sv. Stanislava, je prepričan, da se mladi množično udeležujejo festivala v Stični predvsem zato, da se srečajo s prijatelji, mladimi katoličani. Pomembno je, pravi sogovornik, da se srečajo s Kristusom, torej, da se duhovno napolnijo. Zelo pomembno je tudi, da mladi skušajo najti odgovore na vprašanja in njihova iskanja ter možnost udeležbe pri sveti spovedi in sveti maši. »Tu se sklepajo prijateljstva in tudi prijateljstva z Bogom,« je prepričan kaplan Čemažar. Del festivalskega programa bo tudi dogajanje na malem odru, kjer bodo nastopili štirje glasbeni izvajalci - Primož Križaj, Vlado Kreslin, Gal Gjurin in DJ. Zvečer bo sledil še večerni slavilni koncert s Stična bendom, plesalci in drugimi gosti.