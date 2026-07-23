  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Sobivanje: v štirih občinah postavili 48 kompozicij medvedovarnih smetnjakov

    Zgledno sodelovanje države in lokalnih skupnosti za varnejše sobivanje z rjavo zverjo.
    Medvede in druge zveri v naselja privabijo smeti. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Medvede in druge zveri v naselja privabijo smeti. FOTO: Dejan Javornik
    Mitja Felc
    23. 7. 2026 | 07:52
    23. 7. 2026 | 08:10
    4:56
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Postavitev 48 kompozicij medvedovarnih smetnjakov v štirih slovenskih občinah je odličen primer, kako lahko tesno sodelovanje med državo, strokovnimi ustanovami in lokalno samoupravo prinese rešitve za zmanjševanje konfliktov med ljudmi in rjavim medvedom – in to v razmeroma kratkem času.

    Pri izvedbi tega ukrepa so moči združili Zavod za gozdove Slovenije, ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občine Brezovica, Črnomelj, Loški Potok in Sodražica skupaj z lokalnimi komunalnimi službami ter prebivalci. Na uradni predstavitvi ukrepa na Rakitni so prisotni predstavniki vseh sodelujočih institucij poudarili, da je prav povezovanje stroke, politike in prebivalcev na terenu ključ do uspešnega sobivanja z velikimi zvermi.

    Medvedi se v iskanju hrane hitro navadijo na lahko dostopne vire v bližini naselij, zato se začnejo vračati med hiše ter postopno izgubljajo svoj naravni strah pred človekom. Medvedovarni smetnjaki, ki jih je Zavod za gozdove Slovenije razvil v evropskem projektu Life DinAlp Bear, imajo posebno konstrukcijo, ki živalim onemogoča odpiranje pokrova, prebivalcem in komunalnim službam pa omogoča neovirano uporabo.

    V. d. generalnega direktorja Direktorata za okolje, naravo in podnebje na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte je povedala, da z medvedovarnimi smetnjaki zmanjšujemo privabljanje medvedov v naselja in s tem možnost konfliktov z ljudmi, kar pripomore tako k varstvu ljudi kot k ohranjanju medvedov. Za izvedbo tega projekta je ministrstvo zagotovilo 100.000 evrov, Zavod za gozdove Slovenije je izvedel javno naročilo ter na podlagi podrobnih analiz določil najprimernejše lokacije, sodelujoče občine in komunalna podjetja pa so poskrbeli za pripravo betonskih podstavkov ter druga gradbena dela. Določene finančne in birokratske obveznosti so prevzele sodelujoče občine.

    Direktor zavoda za gozdove Gregor Danev in župan Metod Ropret sta pokazala uporabo smetnjakov, ki s posebno zaščito preprečijo, da bi imel medved dodatno motivacijo za tacanje po naseljih. FOTO: Dejan Javornik
    Direktor zavoda za gozdove Gregor Danev in župan Metod Ropret sta pokazala uporabo smetnjakov, ki s posebno zaščito preprečijo, da bi imel medved dodatno motivacijo za tacanje po naseljih. FOTO: Dejan Javornik

    Smetnjaki niso dovolj

    Kljub visokemu pomenu teh preventivnih ukrepov so predstavniki stroke in lokalnih skupnosti enotni, da medvedovarni smetnjaki ne morejo biti edina rešitev. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je poudaril, da je projekt zgleden primer dobrega sodelovanja, »vendar bomo z rjavim medvedom uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednim in aktivnim upravljanjem populacije, kar je pred kratkim potrdilo tudi upravno sodišče«.

    S tem stališčem so se strinjali tudi župani sodelujočih občin. Župan Brezovice Metod Ropret je pojasnil, da prebivalci Rakitne dobro poznajo pomen pravočasnega preprečevanja konfliktov in da lokalne skupnosti potrebujejo praktične rešitve, pri čemer je ob preventivi nujno tudi dosledno in strokovno utemeljeno aktivno upravljanje populacije. Vendar, kot pravi Ropret, »lomastenje medvedov po središču vasi in prebiranje zabojnikov ni več del običajnega sobivanja, zato je bilo treba ukrepati«. Njegovim besedam sta prikimala tudi župan Občine Sodražica Blaž Milavec ter župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. Milavec je opozoril, da vse večja populacija ne ustreza niti medvedom, saj si ne želijo srečavanja in sobivanja z ljudmi, njihov naravni prostor je gozd. Kavšek pa je bil jasen, da ko se populacija poveča in zveri prepogosto zaidejo v naselja, je nujno treba zaščititi ljudi.

    Župan Andrej Kavšek je bil jasen, da je treba najprej zaščititi ljudi, kar pomeni, da je treba ob nadzoru populacije medveda upoštevati stroko. FOTO: Dejan Javornik
    Župan Andrej Kavšek je bil jasen, da je treba najprej zaščititi ljudi, kar pomeni, da je treba ob nadzoru populacije medveda upoštevati stroko. FOTO: Dejan Javornik

    Največ škode v kmetijstvu

    Prisotnost velikih zveri močno posega tudi v kmetijsko dejavnost, v kateri medved povzroča največ škode. V. d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na ministrstvu za kmetijstvo Simon Resman je opozoril na pomen varovanja kmetijskega premoženja ter pojasnil, da država s skupno kmetijsko politiko ciljno sofinancira ukrepe, kot so elektroograje, elektromreže, pastirski psi in pastirji na območjih, kjer se pojavljajo velike zveri.

    Vsi sodelujoči so opozorili, da je končna učinkovitost medvedovarnih smetnjakov v rokah uporabnikov. Zgolj ustrezna oprema namreč ne zadošča, če ljudje pokrovov po uporabi ne zapirajo dosledno ali če odpadke puščajo zunaj zabojnikov.

    Prav vsi sogovorniki so podprli zadnjo sodbo upravnega sodišča, ki dovoli odstrel 206 medvedov, saj se je populacija zveri močno razširila in je že visoko nad 800, ki je po oceni stroke tista zgornja meja, ki je še vzdržna za normalno sobivanje ljudi in rjavega medveda. Ocenjeno je, da jih je že med 1100 in 1200.

    Sorodni članki

    Novice  |  Okolje
    Rjavi medved

    Cigler Kralj podpira odločitev sodišča o odstrelu medvedov

    Minister opozarja, da številčnost rjavega medveda že presega vzdržno mejo ter povečuje škodo v kmetijstvu in tveganje za nevarna srečanja.
    17. 7. 2026 | 12:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za okolje in prostor

    Upravno sodišče potrdilo dovoljenje za odstrel 206 medvedov

    Gre za četrti primer po letu 2020, ko je upravno sodišče po začasni ustavitvi odstrela na koncu pritrdilo odločitvi ministrstva.
    9. 7. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Znižanje statusa zaščite

    Cigler Kralj: Populacija medveda ni več pod kontrolo, sobivanje ni mogoče

    Slovenija se je pridružila pobudi glede znižanja statusa zaščite medveda v EU.
    24. 6. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Črni medved

    Na Japonskem zaradi medveda zaprli skoraj sto šol

    Policija in lovci v Ucunomiji, približno sto kilometrov severno od Tokia, nadaljujejo iskanje živali, ki je navadno ne opazijo tako blizu prestolnice.
    8. 6. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Prezgodnja smrt

    Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

    V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
    21. 7. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nad silo s silo

    Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

    Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
    21. 7. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lidl

    Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

    Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
    20. 7. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

    Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
    Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

    Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    medvedministrstvo za naravne vire in prostorministrstvo za kmetijstvogozdoviSlovenijaodstrel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Uprava RS za varno hrano

    Odpoklic žele dražejev

    Gre za žele dražeje slovenskega dobavitelja Startrade, ki vsebujejo neodobreno novo živilo – ekstrakt konoplje, ki ni dovoljen za trg EU.
    23. 7. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad

    Hutijevci prevzeli odgovornost za napad na savdski tanker

    Ameriški napadi na Iran se nadaljujejo, Teheran odgovarja po regiji, hutijevci pa trdijo, da so v Rdečem morju napadli dva savdska tankerja.
    23. 7. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Velika Britanija

    Larry: maček, ki je preživel sedem britanskih premierjev

    Maček Larry velja za eno najbolj priljubljenih osebnosti britanske politike.
    23. 7. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter Miami

    Klub Lionela Messija pod drobnogledom zaradi prestopa Casemira

    Inter Miami je potrdil prihod brazilskega vezista Casemira, a je liga MLS kmalu zatem sporočila, da je klub pod preiskavo.
    23. 7. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Cerknica: voznica zapeljala na teraso in trčila v dva človeka

    Zaradi nepravilnega premika s parkirišča je zapeljala s ceste na teraso in trčila v dva človeka, ki sta bila tam. Eden je huje, drugi lažje poškodovan.
    23. 7. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Velika Britanija

    Larry: maček, ki je preživel sedem britanskih premierjev

    Maček Larry velja za eno najbolj priljubljenih osebnosti britanske politike.
    23. 7. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Inter Miami

    Klub Lionela Messija pod drobnogledom zaradi prestopa Casemira

    Inter Miami je potrdil prihod brazilskega vezista Casemira, a je liga MLS kmalu zatem sporočila, da je klub pod preiskavo.
    23. 7. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Cerknica: voznica zapeljala na teraso in trčila v dva človeka

    Zaradi nepravilnega premika s parkirišča je zapeljala s ceste na teraso in trčila v dva človeka, ki sta bila tam. Eden je huje, drugi lažje poškodovan.
    23. 7. 2026 | 08:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo