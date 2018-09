FOTO:V Strunjanu so odkrili novo tujerodno vrsto

Na zavodu za varstvo okolja opozarjajo, da se kudzu lahko pojavlja tudi kje drugje v Sloveniji. FOTO: Simon Zidar

Kudzu se vzpenja po drevesih ter lahko povzroči hudo gmotno in okolijsko škodo. FOTO: Simon Zidar

V Strunjanu so konec avgusta prvič našli novo tujerodno rastlino kudzu. Z zavoda RS za varstvo narave so sporočili, da gre za vzpenjavko, ki izvira z Japonske, znana pa je predvsem po izjemno hitri rasti, saj lahko v ugodnih razmerah zraste tudi do 15 metrov na leto.Zaradi morebitnih škodljivih vplivov na okolje je kudzu uvrščena na seznam tujerodnih vrst, za katere morajo države sprejeti takojšnje ukrepe za preprečitev širjenja.»Opažanje kudzuja je sporočil izkušen opazovalec prek mobilne aplikacije Invazivke, ki je bila v okviru projekta LIFE ARTEMIS vzpostavljena prav za namene zgodnjega obveščanja o tujerodnih vrstah,« so zapisali v obvestilu za javnost. Izvedenci so bili o pojavu rastline obveščeni v 24 urah, potrdili so določitev vrste in odredili nadaljnje ukrepe.Slovenija je v tovrstnih primerih dolžna ukrepati na podlagi evropske uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa ter širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Države članice morajo obravnavati vse najdbe in jih v najkrajšem času odstraniti.Po prvih ocenah kudzu v Strunjanu ni zelo razširjen, z drugačno problematiko pa so soočeni v Združenih državah Amerike. V številnih zveznih državah na jugovzhodu ZDA se kudzu vzpenja po drevesih, objektih in napeljavah ter povzroča veliko okoljsko in materialno škodo.Imenujejo jo celo »rastlina, ki je požrla jug«, po zadnjih ocenah pa je v treh zveznih državah skupno prekrila površino 92 tisoč hektarjev.Na zavodu za varstvo okolja opozarjajo, da se kudzu lahko pojavlja tudi kje drugje v Sloveniji. Najlažje ga prepoznate po listih in svetovih, po katerih rastlina nekoliko spominja na fižol. »Listi so razmeroma veliki, sestavljeni iz treh lističev. Listi, listni peclji, stebla in plodovi so dlakavi. Cvetovi so modri do vijoličasti z rumeno piko, združeni v pokončno socvetje,« so pojasnili ter poudarili, da v kolikor opazite kudzu ali katero drugo tujerodno rastlino, to čimprej sporočite prek mobilne aplikacije Invazivke.