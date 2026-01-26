V šumečih tabletah premalo vitamina D in preveč magnezija

Novi zakon o varni hrani in krmi prinaša večje spremembe v proizvodnjo in trženje prehranskih dopolnil.

Šumeče tablete z vitamini in minerali so pri potrošnikih med najbolj priljubljenimi prehranskimi dopolnili, predvsem zaradi enostavne uporabe. Iz njih pripravljeni okusni napitki za nekatere postanejo del rednega pitja. Rezultati raziskave Inštituta za nutricionistiko, ki je pod drobnogled vzel v Sloveniji dostopna prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet, kažejo, da je pri 11 odstotkih analiziranih izdelkov vsaj en vitamin ali mineral pomembno odstopal od dovoljenih tolerančnih meja. Rezultati raziskave, ki so jih objavili v januarski številki ugledne znanstvene revije Journal of Food Composition and Analysis, izvedena pa je bila v okviru raziskovalnega programa Prehrana in javno zdravje, ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, izpostavljajo ...