V svet spolnih zlorab jih popeljejo celo skozi igro

Ljubljana – »To na Švedskem vsi počnejo,« je bilo realno nagovarjanje otroka, ki je bil žrtev spolne zlorabe. Švedska v mnogih državah velja za urejeno in obljubljeno deželo, zato ima otrok lahko kaj hitro napačno predstavo. »Takšne in drugačne metode uporabljajo pedofili, v svet spolne zlorabe jih poskušajo popeljati tudi skoz igro,« je izpostavila Gordana Buljan Flander, ki že tri desetletja posluša tragične zgodbe zlorabljenih otrok.



Gordana Buljan Flander, direktorica Poliklinike za zaščito otrok in mladine v Zagrebu in sodna izvedenka, je na 9. posvetu o e-zlorabah otrok, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede, govorila predvsem iz prakse. Izpostavila je pasti moderne tehnologije, saj ta na eni strani storilcem omogoča manjše tveganje, da jih roka pravice ujame pri podlem početju, po drugi strani pa omogoča enostavno skrivanje identitete in predstavljanje za povsem drugo osebo.

Pravilen pristop do žrtve je ključen

Hude travme, stigmatizacija, občutek krivde in nemoč so običajni spremljevalci zlorabljenih otrok, ki se morajo v nadaljevanju, da se storilcu krivda dokaže na sodišču, večkrat soočiti še z dodatnim stresom. "Imela sem primer spolno zlorabljene mladoletnice, ki je morala pred pristojnimi organi 11-krat ponoviti svojo travmatično zgodbo. Od ginekologinje, policije, centrov za socialno delo, sodišča, ... Zaradi tega se je počutila še bolj nemočno in krivo, saj je imel občutek, da ji ne verjamejo," je primer slabega pristopa, ki ga je izpostavila.



Kakšen je prvi stik z zlorabljenim otrokom, je zelo pomembno. Kot pravi Buljan Flandrova, otroka ubijemo z vprašanjem: "Zakaj tega nisi prej povedal?" S tem žrtvi po njeni oceni dajemo občutek krivde, da je sama kriva za nastalo situacijo, ker zlorabe ni prej razkrila.



Razvoj svetovnega spleta je prinesel tudi novodobne pasti, ki pa se jih niti odrasli, kaj šele otroci navadno ne zavedajo. Dr. Jeffrey DeMarco, vodja raziskav pri Crime & Justice skupini NatCen in raziskovalec na univerzi Middlesex v Veliki Britaniji, je spregovoril o današnji neizmerni povezanosti človeškega vedenja s tehnologijo. "Poznavanje in razumevanje interakcije med vedenjem in tehnologijo je ključnega pomena za boljše odzivanje na spletne oblike kriminalitete, zagotavljanje zanesljivih in ustreznih odzivov pri žrtvah ter prepoznavanju in prijetju storilcev kaznivih dejanj," je poudaril.

Ukrepati je treba hitro, a premišljeno

Marko Puschner iz točke ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si je na posvetu spregovoril o izzivih, s katerimi se srečajo starši, ko se njihov otrok zaplete v spletni incident. "V tem je pomembno, da ukrepamo premišljeno in hitro. Čeprav storjene škode ne moremo izničiti, pa lahko z nekaj pravimi ukrepi in potezami na internetu omejimo nastalo škodo in preprečimo, da bi se v prihodnje incident morebiti ponovil."



Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, ki je bil med otvoritvenimi govorci posveta, je primerjal pasti svetovnega spleta z varnostjo cestnega prometa. "Ob začetku šolskega leta smo veliko govori o varnosti otrok na cesti, kjer so jasno postavljena pravila obnašanja za vse udeležence. Tako bi moralo biti tudi v digitalnem svetu, saj to že dolgo ni več nek vzporedni svet."

Kot pravi, ima vožnja v cestnem prometu ob neupoštevanju pravil lahko hude ali celo tragične posledice in nič drugače ni na spletu.



"Objava neprimerne fotografije lahko pusti hude psihične posledice in na to moramo otroke stalno opozarjati in jih učiti pravilne rabe tehnologije. Osveščati jih je treba o prednosti in predvsem o pasteh. Začeti pa se mora v družini, nadaljevati v vrtcu, šoli, pomembni so različni predstavniki družbe in mediji," o preventivi, ki je po mnenju vseh sodelujočih na posvetu ključna, meni notranji minister. Ob tem je dodal, da vsi od policije v primeru takšnih hudih zlorab pričakujejo hiter rezultat, ki pa je lahko učinkovit le, če ima policija ustrezna zakonska orodja.