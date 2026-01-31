V svetu po Putinovo ni suverene Slovenije

Laži, dezinformacije in propaganda v strogo nadzorovanem medijskem prostoru so orodja, s katerimi se Vladimir Putin že več kot četrt stoletja ohranja na oblasti v Rusiji. Z enakimi prijemi je Rusija »obdelovala« Ukrajino, preden jo je napadla z ognjeno močjo. Hibridne operacije, ki spominjajo na tiste iz ruskih priročnikov, vidimo v notranjepolitičnih bojih v številnih evropskih državah. Uspešne so predvsem na Balkanu in ruski disident Ilja Jašin ne dvomi, da jim bomo priča tudi v Sloveniji.