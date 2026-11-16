V Svobodi še naprej zanikajo obstoj frakcij

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    16. 11. 2026 | 15:45
    16. 11. 2026 | 16:22
    5:01
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    Večina parlamentarnih strank je dan po prvem krogu lokalnih volitev našla perspektivo, skozi katero v nedeljskih rezultatih vidijo lastni uspeh. Te so precej različne – v SDS se pohvalijo, da imajo največ občinskih oziroma mestnih svetnikov, v Gibanju Svoboda pa, da se njihove levosredinske vrednote uveljavljajo na lokalni ravni. Tako vsaj odgovarjajo na opažanja, da je njihove člane videti povsod, ne le pri lastnem kandidatu, ki pa ga na volilni večer predsednik Robert Golob ni niti poklical.

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    Gibanje Svoboda je, kot je razbrati s seznama Državne volilne komisije, dobila samo enega župana, v občinskih in mestnih svetih pa bo po novem sedelo manj njenih predstavnikov kot leta 2022.

    Vrstijo pa se vprašanja o njeni razglašenosti – čeprav je v Ljubljani nastopila z lastnim županskim kandidatom Klemnom Boštjančičem, sta se na listi Zorana Jankovića za članstvo v ljubljanskem mestnem svetu potegovala dva njena poslanca, evropski poslanec iz njenih vrst, Marjan Šarec, je šel zvečer v štab Luke Mesca in tam komentiral, da je Boštjančič prepozno vstopil v tekmo. Predsednika stranke Roberta Goloba pa, kljub prejetemu vabilu, ni bilo v štabu, kjer je nekdanji finančni minister v njegovi vladi pričakal izide.

    V nasprotju z drugimi voditelji parlamentarnih strank Golob tudi danes ni stopil pred mikrofone, ampak je na novinarska vprašanja poskušal odgovarjati generalni sekretar stranke Matej Grah. Po njegovih besedah se je Gibanje Svoboda v prvem krogu izkazalo kot akter povezovanja. Marsikje po Sloveniji so podprli neodvisne kandidate in liste, kar, kot se je izrazil, na koncu rezultira, da se »naše vrednote uresničujejo tudi na lokalni ravni«, in to jih navdaja z optimizmom.

    Razpršenost lastnih članov pa je komentiral z besedami, da že štiri leta ponavljajo, da sta svoboda posameznika in svoboda mišljenja tisto, kar v Gibanju Svoboda zagovarjajo, in »tega ne sankcioniramo, kot nam kdo kdaj očita«. »Imamo različna mnenja, kar spoštujemo in cenimo, s tem rastemo,« zavrača obstoj frakcij v stranki in dodaja, da je zdaj pomembno, da leva sredina stopi skupaj, da na lokalni ravni zmagajo njene vrednote.

    Pred kamere je stopil, ker je kot generalni sekretar stranke vodil lokalne volitve, Robert Golob pa se bo odzval, ko bo imel vse podatke. »Štiri leta se vsi trudijo, da bi razbili stranko in poslansko skupino. Ne bo jim uspelo, to je sporočilo,« je še dejal Grah.

    Ob poudarjanju, da je SDS slavila že šesto zaporedno zmago po največjem številu občinskih in mestnih svetnikov, je slabši rezultat Gibanja Svoboda opazil tudi predsednik vlade Janez Janša. »Pred štirimi leti so bili tik za nami v proporcionalnem delu občinskih volitev, zdaj pa so padli s 15 na manj kot deset odstotkov,« je komentiral Janša, ki je podprl uspeh NSi za skupno »prepričljivo zmago koalicije«. Pot, ki jo ubira Gibanje Svoboda, pa je po njegovem mnenju podobna nekdanji LDS po letu 2004: »Enako so bili zmedeni, je imela pa LDS vseeno bolj trdno sestavo.«

    SDS je pridobil za dobro desetino boljši rezultat kot pred štirimi leti, v drugem krogu pa je še 15 kandidatov z njihovo podporo, je strnil Janša.

    Prav tako so zelo zadovoljni v NSi. »Pokazalo se je, da ima stranka močan teren, organizirano bazo in glavno tajništvo. Imamo približno deset odstotkov vseh svetnikov v Sloveniji. Sistematično delo je obrodilo sadove,« je naštel Jernej Vrtovec. Po njegovem videnju dosežek kaže na vzpon NSi.

    »Smo najmočnejša stranka na levi sredini, kar smo s številkami tudi potrdili. Stranka ima teren,« po prvem krogu ugotavlja predsednik SD Matjaž Han, ki pravi, da je z rezultatom zadovoljen, ne pa evforičen. Spomnil je, da imajo v drugem krogu še osem kandidatov, tudi v mestnih občinah Maribor in Ptuj.

    Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ponosna na zgodbo v Ljubljani, kjer so, poleg uvrstitve Luke Meseca v drugi krog, precej povečali število mestnih svetnikov in predstavnikov v četrtnih skupnostih. Napoveduje, da bodo iskali podporo za 29. november, predvsem volivcev, med strankami pa se za zdaj ni še nobena izrekla v tej smeri.

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